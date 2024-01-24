الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالشكل الفرعونى مصر تشارك في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بمدريد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

تُشارك مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بالعاصمة الإسبانية مدريد في دورته ال 44، والذي يُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري، بجناح مساحته 350 متر مربع يتكون من طابقين.

ويضم الجناح المصري 40 عارض مشارك يمثلون 17 شركة سياحية و20 منشأة فندقية، بالإضافة إلى جناحين لشركة آير كايرو، وجناح لشركة نسمة للطيران والتي تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشارك بها في معرض الفيتور.

وقد جاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني، يوجد عليه كتابات هيروغليفية مستوحاة من الكتابات الموجودة فعليًا بالمتحف المصري الكبير. كما يعرض الجناح تقنية الهولوجرام للقناع الخاص بالفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون ترويجًا للمتحف.

ويتضمن الجناح أيضًا، شاشات كبيرة وصغيرة لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة للمدن والأماكن والمنتجات السياحية المصرية بما يسهم في إبراز التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري كالسياحة الثقافية والسياحة الشاطئية وسياحة المغامرات وهم من بين المنتجات السياحية الرئيسية التي يتم التركيز على الترويج إليها حيث تتميز مصر بميزة تنافسية كبيرة بها.

كما يوجد بالجناح مكتب للاستعلامات لاستقبال زائري الجناح المصري وتوزيع النشرات السياحية والمواد الترويحية المختلفة عن مصر والهدايا التذكارية على الزوار، ويوجد غرفتين لعقد الاجتماعات، وغرفة استقبال انتظار ومنطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم الأكلات المصرية.

ويعد المعرض السياحي الدولي FITUR 2024  ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية ويشارك بة العارضين من مختلف بلاد العالم وقد قام  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار صباح اليوم، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بالعاصمة الإسبانية مدريد.

المعرض السياحي الدولي العاصمة الإسبانية مدريد شركة سياحية منشات فندقية

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