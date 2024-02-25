انتهاء عزاء الدكتور هانى الناظر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

انتهي خلال الدقائق القليلة الماضية عزاء الدكتور الراحل هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان أبرز الحاضرين رجل الأعمال السعودي خالد بن لادن شقيق أسامة بن لادن ومالك إحدى شركات التطوير العقاري، عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، وكان نجله الدكتور محمد الناظر وزوجته عزة سري الدين في استقبال المعزين.

يذكر أنه بدأ عزاء الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، خلال الساعات القليلة الماضية، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد شييع جثمان الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء.

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