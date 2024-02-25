الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتهاء عزاء الدكتور هانى الناظر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عزاء هاني الناظر
عزاء هاني الناظر

انتهي خلال الدقائق القليلة الماضية عزاء الدكتور الراحل هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان أبرز الحاضرين رجل الأعمال السعودي خالد بن لادن شقيق أسامة بن لادن ومالك إحدى شركات التطوير العقاري، عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، وكان نجله الدكتور محمد الناظر وزوجته عزة سري الدين في استقبال المعزين.

يذكر أنه بدأ عزاء الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، خلال الساعات القليلة الماضية، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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"بن لادن" يؤدي واجب العزاء في هاني الناظر بمسجد الشرطة

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رئيس الزمالك الأسبق يقدم واجب العزاء في هاني الناظر

وكان قد شييع  جثمان الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، وأستاذ الجلدية الشهير، من مسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء.

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