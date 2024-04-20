السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يعود للتراجع من جديد بعد موسم العيد؟.. تاجر يكشف توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

اسعار الذهب
اسعار الذهب

تتصدر أسعار الذهب اهتمامات المواطنين على مدار الأيام الجارية، خاصة وأن الوقت الحالي بداية من عيد الفطر الماضي وصولا لعيد الأضحى يعتبر موسم زواج ويقبل فيه المواطنون على شراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التسعير العادل للجنيه ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث شهد الذهب هبوطا  نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعا بقيمة 200 جنيه.

وقامت "الدستور" بعمل بث مباشر مع إحدى أصحاب محال الذهب ليكشف توقعاته عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وهل سيسجل تراجعا جديدا أم يظل مستقر لما هو عليه.

 

سجل جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 3720 جنيها.

الشراء 3691.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 3410 جنيها.

الشراء 3383.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 3255 جنيه.

الشراء 3230 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سجل جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2790 جنيها.

الشراء 2768.5 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 2170 جنيها.

الشراء 2153.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1860 جنيه.

الشراء 1845.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1395 جنيه.

الشراء 1384.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

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txtسعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 26040 جنيه.

الشراء 28840 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجلت اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 2380$.

الشراء 2379$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

أسعار الذهب الذهب عيد الفطر شراء الذهب أسعار الذهب اليوم السبت

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