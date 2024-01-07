الرحلات النيلية ملاذ المصريين فى الاحتفال بعيد الميلاد (صور)

ترتسم الفرحة على وجوه الأقباط خلال احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، بمدينة القناطر الخيرية، حيث اختار بعض الأفراد قضاء أوقاتهم في الحدائق العامة، مستمتعين بجمال المناظر الطبيعية وجمال الزهور والمساحات الخضراء.

احتفالات عيد الميلاد

وفي سياق مغاير، اختار آخرون النزهة النيلية، حيث ركبوا المراكب وسط مياه النيل الهادئة، لم تكن هذه النزهة مجرد رحلة نيلية بل كانت تجربة مميزة مليئة بالفرح والسرور، رافقتها أصوات الأغاني التي أضفت لحظات من البهجة، حيث تفاعل المحتفلون بالرقص والغناء على وقع الألحان المميزة.

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