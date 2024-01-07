في عيد الميلاد المجيد.. كيف تهتم الكنيسة بكبار السن والعجائز؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

كبار السن في العيد

وتولي الكنيسة لكبار السن، اهتماما كبيرا جدا فتطلق الخدمات المختلفة، خدامها الى دور المسنين للاحتفال معهم بالعيد، وقال الدكتور عادل جرجس، مسؤول أحد الخدمات المسؤولة عن المرضى وكبار السن، في تصريح خاص، إن يوم العيد بالنسبة لهم يوم عمل مهم جدا، فيقوم يتكوين فرق من الخدام العاملين معه وارسالهم الى 3 دور مسنين محيطين بالقطاع أو الحزام الجغرافي المحيط بالكنيسة التي يخدم بها.

وعن تفاصيل الزيارة فيقول إنه لا يهتم الخدام بالمأكولات الدسمة للمسنين لعدة اسباب بعضهم لايصم بالفطرة نظرا لكمية الامراض التي يعانيها، وكذلك بعضهم ممنوع طبيا من الاكلات الدسمة مثل اللحوم لمعاناة امراض القلب وخلافه، ويضاف لذلك ان دور المسنين تهتم بمسالة الماكولات بشكل يتناسب مع الحالة الطبية على حدة وانما تهتم الزيارة بتنظيم اللالعاب التي يمكنهم لعبها والقاء الكلمات الروحية والترانيم التي يحبها الكبار السن.

وكذلك يحرص الخدام ان يقوم بابا نويل، بتوزيع الهدايا التي يحتاجونها على كبار السن، كما يقم بالتقاط الصور التذكارية معهم التي تطبع فيما بعد وترسل اليهم، مشيرا الى ان زيارات كبار السن لا تنقطع بين العيد والاخر، ولكن في العيد يكون لها طابع خاص له شكل احتفالي.

هذا وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.