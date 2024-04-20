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اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار تحديث لحظي

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث شهد الذهب هبوط  نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعا بقيمة 200 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم السبت 20 أبريل 2024، نحو 3731.05 جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم السبت 20 أبريل 2024، عند 3265.00 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2798.05 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما سجل الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3731.05  جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3265.00 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2798.05 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2176.75 جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3420.05 جنيها. 

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سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 0.3 % إلى 2386.05 دولار للأوقية

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم السبت 20 ابريل  في مصر 26080.00 جنيه.

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