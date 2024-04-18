تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث شهد الذهب صعود نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعا بقيمة 200 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الخميس 18 ـبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الخميس 18 أبريل 2024، نحو 3697.25 جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم الخميس 18 أبريل 2024، عند 3235.00 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2772.75 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما بلغ سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3697.25 جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3235.00 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2772.75 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2156.75 جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3394.00 جنيها.

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية زيادة بنسبة 0.6٪ إلى 2374.97 دولار للأوقية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم في مصر 25880.00 جنيه.