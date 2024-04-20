السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تفاصيل إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار فى الذهب

الذهب
الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، تعليقا على طلب إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، إن الطلب جاء من أجل المستثمرين الصغار في مجال الذهب بمبالغ بسيطة، موضحا أن الصندوق سيكون وسيلة ادخارية.

وأضاف نادي نجيب، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " المذاع على فضائية "الأولى"، أن الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 1000 جنيه، مشيرا إلي أن المستثمر يحصل بهذه المبالغ على إيصالات.

أوضح أن المستثمر يمكنه أن يستمر مكسبه بكمية من الذهب تباع له ويحصد على العائد.

واختتم: “الذهب سلعة دولية، ومن سيستفيد من هذا الصندوق من يرغب في الاستثمار بالذهب”.

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