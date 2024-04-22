سعر الذهب اليوم الإثنين 22-4-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

يحرص محبين الذهب والعشاق معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 22/ 4/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث صعدت بالتداولات الصباحية أسعار الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة بمختلف المحافظات لتواصل تذبذبها بالأسواق المحلية عقب توقف التداولات للأجازة الأسبوعية في وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع.

سعر الذهب اليوم الإثنين 22/ 4/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذه السطور سعر الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، وأسعار الجنيه الذهب.

وارتفع سعر الجرام صباحا بمبلغ 5 جنيهات بالتزامن مع هدوء الطلب بالمعدن الأصفر وذلك بالإضافة إلى ركود في تصريف المشغولات، فيما بلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا مستويات قيمة 3260 جنيها مقابل 3255 جنيها أمس وتكون غير شامل المصنعية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 (3726 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحركا طفيفا ليبلغ نحو 3726 جنيها، علمًا بأنه هو العيار الأقل تشكيلا بمصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين عيار 21 ببداية التعاملات ليسجل قيمة 3260 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا بمصر حاليًّا.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18 (2794 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 أرباحا بقيمة 5 جنيهات ليستفيد من صعود الأوقية عالميا، ليبلغ نحو 2794 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واستفاد مجددا الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر من صعود المعدن ليربح 40 جنيها ليصل إلى 26080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصرية فقد تحركت ارتفاعا لتبلغ حوالي 115506 جنيهات، وتزِن الأوقية قيمة 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا بمصر.

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.726 مليون جنيه اليوم، ويزِن حوالي 1000 جرام.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وشهدت البورصة العالمية للمعادن اليوم الاثنين تحركا ملحوظا في سعر اوقية الذهب لتبلغ سعر الأوقية 2387 دولارا.