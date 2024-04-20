السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الذهب زغلل عينه".. "بيسو" قتل خالته في البساتين.. ما القصة؟

حبس
حبس

«بيسو خرج من مسكنه ووقف على ناصية شارع تقطن فيه خاله مخططًا للتخلص منها مقابل مشغولاتها الذهبية».. هذه كواليس واقعة مقتل سيدة على نجل شقيقتها في منطقة البساتين فما القصة؟.

 

بداية الواقعة

البداية، عندما مر شاب مسجل خطر ومتعاطي للمواد المخدرة بضائقة مالية فلم يجد سبيل للحصول على أمواله سوى من منزل خالته التي تسكن بمفردها، وبالفعل توجه الشاب يوم الواقعة ووقف على ناصية شارع أحمد زكي التي تقطن فيه السيدة وعقب أن أشعل سيجارة قرر الدخول للعقار.

 

اعترافات المتهم

وقال الشاب، إن خالته تدعى «إكرام»، وهي سيدة أربعينية وتعيش بمفردها ويوم الواقعة ذهب لها، واستقبلته السيدة بترحاب ولكن لم تكن تعلم ما يخفيه لها فبمجرد أن جلس استغل تواجدها في المطبخ ودخل لها ووجه لها طعنات نافذة في الجسم طمعًا في الذهب الذي تدخره للزمن.

وبالفعل وجه لها طعنات نافذة في الجسم عقب تقييد حركتها وبمجرد أن سقطت من يده على الأرض خلع عنها مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول وفر هاربًا ثم توجه عقب ذلك إلى منزل مهجور وحاول إخفاء المسروقات فترة حتى يهدأ الأمر ولا يتم الشك فيه حتى تم اكتشاف أمره.

 

شهود العيان

وأكد شهود العيان أمام النيابة أنهم شاهدوا المتهم يخرج من منزل خالته في المساء متوتر وفي حركة سريعة يوم اكتشاف الوفاة، كما أنه اعتاد التردد مؤخرًا عليها ومعروف عنه تعاطي المواد المخدرة التي تغيب عقله وينفق أمواله عليها.
 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة البساتين

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بأحد العقارات بمنطقة البساتين، وبالفحص وإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليه. وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

منطقة البساتين مسجل خطر

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