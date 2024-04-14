الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انهيار جزئى لعقار فى البساتين وإخلاء المبنى من السكان

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار

وقع انهيار جزئي داخل عقار مكون من 5 طوابق في منطقة البساتين، الأحد، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث إنهيار جزئي داخل عقار مكون من 5 طوابق في دائرة قسم البساتين، وبالانتقال والفحص تبين  انهيار جزئي بالعقار بشارع حسن التهامي دون وقوع خسائر بشرية.

وقام حي البساتين بمعاونة قوات الشرطة بإخلاء العقار بالسكان حرصا على سلامة المواطنين المقيمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انهيار جزئي منطقة البساتين الأجهزة الأمنية الإسعاف غرفة عمليات النجدة قسم البساتين

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