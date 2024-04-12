حبس مالك عقار بتهمة التنقيب عن الآثار فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، بحبس مالك عقار و4 آخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

ونجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.