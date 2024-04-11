حبس عاطل ضبط بحوزته 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى الجيزة

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بحبس عاطل ضبط بحوزته 10 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائه خلال فترة عيد الفطر المبارك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات الى رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، تفيد يقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

وعقب لتأكد من صحة المعلومات، داهمت قوة من المركز مكان تواجد المتهم "محمد.ش"، وضبط وبحوزته 10 طرب حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، واعترف بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، والتليفون للاتصال على عملائه، والأموال قال إنها من حصيلة بيع المخدرات.