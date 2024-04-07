مصرع ثلاثيني سقط من أعلى عقار في العمرانية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو بمنطقة العمرانية بالجيزة، وتم نقله للمستشفى، وإيداعه بثلاجة الموتى، بعد انتهاء النيابة العامة من معاينة الجثمان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة العمرانية بالجيزة، وسط بركة من الدماء.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وعقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية الظاهرية عليه، وتم التصريح بدفنه وتسليمه لذويه لدفنه.