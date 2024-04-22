مجلس الذهب العالمى: المصريون اشتروا كميات كبيرة فى 2023

قال أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، إن مجلس الذهب العالمي يعتمد في توفير بياناته عن السوق المصرية على مصادر تعتمد على منهجيات علمية، منها معلومات خاصة بتصدير الذهب وبيانات الضرائب، وكذلك التحدث مع مصنعين وتجار التجزئة للوصول إلى بيانات تقديرية لإدراجها في تقارير مجلس الذهب عن السوق المصرية.

وأوضح "نيلور"، أن المصريين اشتروا كميات كبيرة في 2023 من الذهب، ونحن ندعم السوق المصرية من أجل الوصول إلى الرقمية وعمل إجراءات تنظيمية تساعد الأفراد والمجتمع والاقتصاد المصري لدمج الذهب بصورة أكبر في مصر وكذلك نسعى إلى التعاون مع مصر بصورة أكبر.

وأضاف في المؤتمر الأول لمجلس الذهب بمصر، أن مجلس الذهب لديه أرقام خاصة عن تصنيع الذهب في مصر وكذلك عن تجارة الذهب بمصر، ويتم عمل تقرير ربع سنوي يحتوى أحدث البيانات التصديرية عن هذه السوق.

وشدد رئيس قسم الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، على أن التجار في مصر لديهم دائمًا مخزون يتم بيعه حتى لو لم يتم تصنيعه حاليًا، لافتًا إلى أن الحصول على معلومات دقيقة عن سوق الذهب في مصر به صعوبات.

واختتم أن مجلس الذهب العالمي يتعاون مع بنوك الذهب حول العالم ونسعى إلى دمج الذهب في الاقتصاديات الدولية، مشيرًا إلى أنه يجري في كافة الاتجاهات للدفع إلى الوصول لبنية تحتية قوية للسوق العالمي للذهب وتطوير المنتجات الموجودة حاليًا.

وتابع: نسعى إلى إحداث تغير كبير في سوق الذهب بمصر وكذلك جعل صناعة الذهب في مصر تحتل مكانة في سوق الذهب العالمية، مشيرًا إلى أن مصر لها تاريخ طويل للأنشطة القائمة على الذهب، والمعدن النفيس يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري وكذلك الأسر في مصر.