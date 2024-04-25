عيار 21 سجل 3100 جنيه.. أسعار الذهب بمصر تميل للهبوط مع انخفاض الطلب

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال جلسة اليوم وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتحول تركيز الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر اليوم بحثًا عن أدلة على مسار سعر الفائدة قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل

أعلى مستوى للأونصة اليوم بلغ 2328 دولارا



وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاع محدود خلال تداولات اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2328 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2315 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2325 دولارا للأونصة.

ومع ذلك انخفض سعر أونصة الذهب بما يزيد عن 100 دولار منذ أن سجلت مستوى قياسي عند 2431 دولار للأونصة في 12 أبريل، وانخفضت قرابة 3% هذا الأسبوع حتى الآن، بعد أن بدأت عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع المطول في الذهب مع بداية هذا الأسبوع في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية حيث تقلصت حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي أدى إلى تراجع عام في الأسعار.

تركيز الأسواق الآن منصب على البيانات الاقتصادية الأمريكية

وانتقل تركيز الأسواق الآن إلى البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة، حيث يصدر اليوم أول تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2.5% بأقل من النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4% ويصدر غدًا البيانات الأهم لهذا الأسبوع وهو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات باستقرار في معدلات التضخم خلال شهر مارس، وارتفاع محتمل على مستوى القراءة السنوية للمؤشر.

وتأتي أهمية هذه البيانات إلى كونها تدخل في تقييم البنك الفيدرالي لتحديد مسار أسعار الفائدة، وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.

تحسن بيانات النمو وارتفاع التضخم بأعلى من التوقعات قد يعمل على دعم الدولار الأمريكي وهو الأمر قد يزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب الذي يتحرك في نطاق عرضي منذ 3 جلسات، في ظل انتظار الأسواق لنتائج البيانات الأمريكية هذا الأسبوع.

الأسواق تعود من جديد للاهتمام بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة

بعد انتهاء تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب وانتهاء الطلب الكبير على الملاذ الآمن في الأسواق الذي تسبب في ارتفاع كلا من الذهب والدولار في نفس الوقت بالرغم من العلاقة العكسية بينهما، عادت الأسواق تهتم من جديد بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة وبالتالي البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، بحسب تحليل جولد بيليون.

توقعات بأن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر

التوقعات الحالية تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر، بعد أن كانت التوقعات من قبل تشير أن يبدأ البنك في خفض الفائدة يونيو القادم، ولكن التضخم المتماسك دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها.

على الرغم من أن هناك مجال لتحقيق الذهب المزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة بهدف التصحيح السلبي بعد موجة الصعود الطويلة التي سجلها، إلا أن الذهب لا يزال يحتفظ بدعم قوي ناتج عن ارتفاع الطلب الفعلي من قبل الصين والأسواق الأسيوية على المعدن النفيس.

كان الطلب على الذهب في الصين قوي للغاية لدرجة أن تجار التجزئة كانوا يدفعون علاوة مرتفعة منذ أواخر عام 2023. وقد تم تداول علاوة سعر الذهب المتداول في بورصة شنغهاي للذهب بشكل ثابت بحوالي 40 دولار أعلى من سعر الذهب العالمي الذي حددته جمعية سوق سبائك الذهب في لندن مع بدايات عام 2024.

ارتفاع الطلب على الذهب في الصين خلال2023 بنسبة 28%

ارتفع الطلب على الذهب في الصين خلال عام 2023 بنسبة 28% ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب في التزايد خلال العام الجاري، خاصة أن المستثمرين لديهم خيارات قليلة للغاية في الصين لحماية ثرواتهم مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب بمصر خلال جلسة الأمس في ظل تحركات عرضية تميل للهبوط في سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب استقرار في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ليفشل الذهب المحلي في إيجاد دعم للارتفاع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3095 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس بمقدار 30 جنيه ليغلق عند المستوى 3085 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3115 جنيه للجرام.

التذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي وميله إلى الهبوط ساعد على تراجع سعر الذهب المحلي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عند متوسط 48 جنيه لكل دولار، خاصة في ظل عطلة البنوك اليوم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال جلسة اليوم بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي، بينما ينصب تركيز الأسواق اليوم على بيانات النمو عن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأهم التي تصدر يوم غد.



تنحصر تداولات أونصة الذهب العالمي حاليًا بين 2311 – 2330 دولار للأونصة، وفي حال استطاع السعر اختراق المستوى 2330 يعود إلى استهداف منطقة المستوى 2365 دولار للأونصة.

في حال جاءت البيانات الأمريكية أعلى من المتوقع قد يعمل هذا على دفع أسعار الذهب لاستكمال التراجع والعودة لمنطقة 2300 – 2295 دولار للأونصة، ومع كسر هذه المنطقة قد يسجل السعر قاع سعري جديد أقل من 2291 دولار للأونصة الذي سجله مطلع هذا الأسبوع.



توقعات الذهب في مصر

تراجع سعر الذهب المحلي يوم أمس في حركة غلب عليها التذبذب متأثرًا بالتحركات العرضية في السعر العالمي ليغلق تداولات الأمس تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.

ستترقب الأسواق اليوم حركة السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام وهل يستقر تحت هذا المستوى أم يستمر التذبذب ويعود السعر ليتداول فوق هذا المستوى من جديد.