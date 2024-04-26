الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

مع قرب الأعياد يحرص الكثير من الشباب معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، وجود استقرارا بمنتصف التعاملات، عقب آخر انخفاض، حيث أن صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 10 جنيهًا، وفيما يلي سعر الذهب اليوم وفقًا لآخر مستويات معلنة من خلال الشعبة العامة للذهب.

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024، وأسعار الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 نحو 3554.25 جنيه للبيع، و3531.5 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 نحو 3110 جنيهات للبيع، و3090 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 نحو 3665.75 جنيه للبيع، و2648.5 للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية وتكون من محل لآخر، إذ سيتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بمحلات الصاغة وتكون ما بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، وتكون من محافظة إلى أخرى، وظايضا من تاجر إلى آخر.

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأوقية

عيار 21 سجل 3100 جنيه.. أسعار الذهب بمصر تميل للهبوط مع انخفاض الطلب

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 عند مبلغ 2315.5 دولار.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر btc اليوم في مصر

وصعد سعر بيتكوين في تعاملات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024وتكون بنسبة 0.17% إلى 64.397 ألف دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 نحو مبلغ 24840 جنيها.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء توقعات الذهب فى الايام القادمة

مواد متعلقة

عيار 21 سجل 3100 جنيه.. أسعار الذهب بمصر تميل للهبوط مع انخفاض الطلب

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه والدولار

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

إصابة وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن غفير ونقله إلى المستشفى

تقدم ملحوظ فى وجهات النظر بين الوفدين المصرى والإسرائيلى بشأن هدنة غزة

مع بداية تطبيق التوقيت الصيفى.. ما تأثير تغير الساعة البيولوجية على الجسم؟

أول تعليق من بلينكن على مظاهرات غزة التى تجتاح الجامعات الأمريكية

تحرك برلمانى عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا