مع قرب الأعياد يحرص الكثير من الشباب معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، وجود استقرارا بمنتصف التعاملات، عقب آخر انخفاض، حيث أن صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 10 جنيهًا، وفيما يلي سعر الذهب اليوم وفقًا لآخر مستويات معلنة من خلال الشعبة العامة للذهب.

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024، وأسعار الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 نحو 3554.25 جنيه للبيع، و3531.5 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 نحو 3110 جنيهات للبيع، و3090 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 نحو 3665.75 جنيه للبيع، و2648.5 للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية وتكون من محل لآخر، إذ سيتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بمحلات الصاغة وتكون ما بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، وتكون من محافظة إلى أخرى، وظايضا من تاجر إلى آخر.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 عند مبلغ 2315.5 دولار.

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وصعد سعر بيتكوين في تعاملات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024وتكون بنسبة 0.17% إلى 64.397 ألف دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 نحو مبلغ 24840 جنيها.