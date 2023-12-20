متحور كورونا الجديد.. تفاصيل JN.1 البديل الناشئ لـ"كوفيد 19"

مع استمرار شبح جائحة كوفيد-19، ظهر متحور كورونا الجديد وهي سلالة جديدة على الساحة العالمية - JN.1 - والتي من المتوقع أن تحتل مركز الصدارة في عام 2024، نظرًا لنموه السريع وإمكانية إضافته إلى عبء فيروسات الجهاز التنفسي في بلدان نصف الكرة الشمالي.

متحور كورونا الجديد

ألقت منظمة الصحة العالمية الضوء مؤخرًا على هذا متحور كورونا الجديد، الذي ولد من Omicron BA.2.86 ومن المتوقع أن يتحور أكثر.

وصنفت المنظمة JN.1، وهو جزء من سلالة BA.2.86 SARS-CoV-2، باعتباره البديل الخاص بها من فيروس كورونا.

جاء هذا الإعلان بعد تقييم أجرته المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطور SARS-CoV-2.

ارتفاع نسب JN.1 بسرعة

يحتوي متحور كورونا الجديد JN.1، الذي تم اكتشافه لأول مرة في 25 أغسطس، على طفرة L455S في بروتين سبايك، مقارنة بالمتغير الأصلي BA.2.86. ويُعتقد أن هذه الطفرة تعزز قدرات JN.1 على التهرب المناعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت BA.2.86 لأول مرة كبديل تحت المراقبة في أغسطس، ثم في أواخر نوفمبر قامت بترقيته وفروعه، بما في ذلك JN.1، كبديل مثير للاهتمام.

البلاد المتأثرة بمتحور كورونا الجديد

وخلال الشهر الماضي، زادت نسبة فيروسات JN.1 بسرعة، حيث ارتفعت من 3.3% في أوائل نوفمبر إلى 27.1% بحلول أوائل ديسمبر، وتشمل البلدان التي سجلت أعلى النسب فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت أكبر قفزة في نسب الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1. تشهد سنغافورة ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان يحث الناس بشدة على ارتداء الكمامات، وفقًا لتقرير إعلامي.

في آخر تحديث لنسبة المتغيرات في 8 ديسمبر، قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بإخراج JN.1 من تتبع BA.2.86، مشيرة إلى قفزة كبيرة في اكتشافات JN.1 على مدار أسبوعين: من 8.1 % إلى 21.4%. كانت مستويات JN.1 في المرتبة الثانية بعد HV.1، وهي جزء من سلالة XBB.1.9.2.

بالأمس، توقع العالم ومصمم الأمراض المعدية جي بي وايلاند على تويتر (X) أنه بناءً على تتبع مياه الصرف الصحي، سيصبح JN.1 هو المتغير السائد في غضون أسبوع، مع الإبلاغ عن ما يقرب من مليون إصابة كل يوم.

التأثير والتدابير الوقائية

قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور كورونا الجديد JN.1 لا يبدو أنه يسبب مخاطر على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى لـ SARS-CoV-2، لكنها حذرت من أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى جانب زيادات في حالات العدوى الفيروسية والبكتيرية الأخرى، خاصة في البلدان التي تدخل مواسم الشتاء - وهي مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم عبء أمراض الجهاز التنفسي.

وأضافت المنظمة أن JN.1 يبدو أن لديه خصائص تهرب مناعي أعلى من الفيروس الأصلي BA.2.86. وأضافت الوكالة أنه على الرغم من بعض الانخفاض في تحييد JN.1، تشير الأدلة حتى الآن إلى أن لقاحات XBB.1.5 أحادية التكافؤ فعالة على الأرجح، ويراقب العلماء في جميع أنحاء العالم تأثير اللقاح بنشاط.

يشير تتبع مياه الصرف الصحي من بلدان متعددة تقترب من مواسم الشتاء إلى موجة كبيرة من العدوى المجتمعية، ولكن حتى الآن، دون ضغط كبير على أنظمة الرعاية الصحية، على الرغم من الانتشار الكبير لمسببات أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الأنفلونزا الموسمية، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، والطفولة التهاب رئوي.

نصائح الصحة العالمية للوقاية

وأوصت منظمة الصحة العالمية ارتداء الأقنعة الشاملة في المرافق الصحية، مع الأقنعة المناسبة وأجهزة التنفس وغيرها من معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يعتنون بالمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو تأكدوا منه، كما حثت المجموعة على تحسين التهوية في المرافق الصحية.

وحثت منظمة الصحة العالمية الناس على استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية أنفسهم من العدوى والأمراض الخطيرة، مثل ارتداء قناع في المناطق المزدحمة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب الجهاز التنفسي، والبقاء على اطلاع دائم بلقاحات كوفيد، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الاختبار عند ظهور الأعراض أو بعد التعرض.