مُحذرًا من المضادات الحيوية.. استشارى يوضح خطورة متحور كورونا الجديد

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور كورونا الجديد jn1، هو متحور فرعي من "أوميكرون" وحتى الآن، هو أكثر انتشارًا منذ سبتمبر الماضي وخُمس حالاته في أمريكا ولم يصل إلى المرحلة التدهور الوبائي.

وأضاف “عنان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوضع العام على مستوى العالم أن مستوى حالات كورونا قلت بنسبة 13% والوفيات قلت بنسبة 70%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة نسب الإصابات في يناير، وذلك بسبب دخول الشتاء.

ضرورة استشارة الطبيب

وأكد أن علاج أي فيروس الآن، سيكون علاجا للأعراض فقط، ويجب استشارة طبيب لو كان هناك أي أمراض مزمنة أو تفاقم للكحة، محذرًا من استخدام المضادات الحيوية إلا إذا كان هناك عدوى بكتيرية.