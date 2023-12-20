الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا؟.. أستاذ أمراض صدرية توضح

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشفت الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية، أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيرس أنه بالغ في الانتشار والسرعة، موضحة أن أعراضه تتراوح بين ارتفاع في درجات الحرارة وإحساس بالإجهاد وآلام في العظام، وخاصة أسفل الظهر والساقين.

أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا

وقالت أستاذ الأمراض الصدرية، خلال لقائها عبر "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، إن أبرز أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا تكون ما بين الرشح والكحة والإفرازات التنفسية، والمختلف بعض الشيء هو وجود أعراض جهاز هضمي مثل القيء والإسهال، وهذا الأمر نراه كثيرا لدى الأطفال ويتم تشخيصه بالخطأ على أنه نزلة معوية".

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متى نقول إن هناك مشكلة فى قيمة حرارة الجسم؟

وأضافت أستاذ الأمراض الصدرية، أنه يمكن القلق في حالة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة لأكثر من 3 أيام متواصلة، فدرجة الحرارة الطبيعية من 36.5 إلى 37.5، ومتى نقول إن هناك مشكلة في قيمة حرارة الجسم؟! إذا قلت عن الحد الأدنى أو زادت على القيمة الأكبر.

وحذرت أستاذ الأمراض الصدرية من الإسهال المستمر وبخاصة لدى الأطفال، وهناك الإعياء الشديد أيضا، مناشدة بضرورة التوجه إلى الطبيب في حال استمرار أي عرض لأكثر من 4 أيام متواصلة.

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