متحور كورونا الجديد.. هل يتكرر سيناريو "كوفيد-19" بظهور "JN.1"؟

يبدو أن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- ويبدو أن أحد المتغيرات المحددة يزيد من انتشار الفيروس.

متحور كورونا الجديد

JN.1، كما يُعرف البديل، يمثل الآن حوالي 44% من حالات كوفيد في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 8% قبل أربعة أسابيع فقط، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

أصبح بسرعة النسخة السائدة من فيروس كوفيد

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية: “إن JN.1 أصبح بسرعة النسخة السائدة من "كوفيد- 19"، مما يخبرنا أنه أكثر قابلية للانتقال"، متابعًا: "الخبر السار هو أننا لا نرى زيادة في الخطورة".

البديل يكتسب قوة أيضًا على مستوى العالم، وقد شكلت 27% من التسلسلات الجينية المقدمة إلى قاعدة بيانات الفيروسات العالمية المسماة GISAID في الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر، ارتفاعًا من 10% في الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر.

متغير مثير للاهتمام

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن JN.1 "متغير مثير للاهتمام"، وهو التصنيف الذي ينطبق على المتغيرات التي تسبب حالات جديدة ولها تغيرات جينية يمكن أن تساعدها على الانتشار أو التهرب من المناعة.

ولكن حتى الآن، فإن المرض الناجم عن JN.1 - والذي يعتبر مثل جميع المتغيرات الأخرى التي اكتسبت هيمنتها منذ أوائل عام 2022، هو سليل أوميكرون - لا يبدو أكثر خطورة من حالات كوفيد السابقة.

فيروس كورونا الجديد

لا تقوم منظمة الصحة العالمية ولا مركز السيطرة على الأمراض بجمع بيانات منتظمة حول كيفية تطور أعراض كوفيد مع مرور الوقت، لذلك من الصعب تقييم ما إذا كانت العدوى تظهر بشكل مختلف، ومع ذلك، يقول الأطباء إنهم لم يلاحظوا اتجاها جديدا.

منظمة الصحة العالمية أكدت أن أعراض JN.1 تبدوا متشابهة جدًا، إن لم تكن هي نفسها، مثل أعراض أخرى، والتي تتمثّل في التهاب في الحلق كأعراض أولى، وغالبًا ما يتبعه احتقان، ثمَّ سعال جاف أو فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الحالات الشديدة تتميز بضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو شحوب الجلد أو اللون الرمادي أو الأزرق، أو الشفاه أو الأظافر - وهو مؤشر على نقص الأكسجين.

أعراض فيروس كورونا الجديد

ولكن بشكل عام، أصبحت أعراض كوفيد أكثر اعتدالا مما كانت عليه في وقت مبكر من الوباء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن JN.1 قد يتسبب في ارتفاع طفيف في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشتاء وزيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.

لديه طفرة إضافية في البروتين الشوكي

تحتوي السلالة الأصلية للمتغير، BA.2.86، على عدد كبير من الطفرات مقارنة بالنسخة الأصلية من أوميكرون - وقد مكنت هذه التغييرات الفيروس من تجاوز المناعة الموجودة.

وبالمقارنة مع BA.2.86، فإن متغير JN.1 لديه طفرة إضافية في البروتين الشوكي الذي يمكن أن يجعل من الأسهل على الفيروس غزو الخلايا.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، إن JN.1 من غير المرجح أن يشكل خطرًا إضافيًا على الصحة العامة مقارنة بالمتغيرات المنتشرة الأخرى، وعلى الرغم من أن أحدث اللقاحات تستهدف متغيرًا مختلفًا - يسمى XBB.1.5 - إلا أنها تبدو فعالة ضد JN.1 أيضًا.