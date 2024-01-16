الأربعاء 17 يناير 2024
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"الصحة" تكشف تفاصيل إنشاء أول مستشفى افتراضي في مصر

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل إنشاء أول مستشفى افتراضي بمصر لتوفير الرعاية عن بعد.

وقال “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن المستشفى الإفتراضي، هي الجهة التي تقدم الخدمات الصحية بدون الاعتماد بشكل أساسي على التواجد الشخصي إما لمتلقي الخدمة أو مقدمها ويتم الاعتماد اكثر على التقنية الرقمية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

فائدة الكشف الافتراضي

وأشار إلى أن الصورة الثانية هي أن يتواجد الطبيب والمريض عبر تطبيق يستخدمه المريض على الهاتف أو الكمبيوتر يستطيع حجز ميعاد والتواصل مع الطبيب بشكل مباشر ويعرض شكواه والطبيب يقدم له الوصفات ويستطيع ارسال الإشاعات أو الملف الطبي ليراه الطبيب، مؤكدًا أنها الصورة الأكثر تقدما بالمستفيات الإفتراضية.

وكشف أن فائدة الكشف الإفتراضي هي تقليل مشقة الانتقال وتكلفته وتوفير الوقت للأطباء بدون إلزامهم بالتواجد في أماكن محددة.

الصحة مستشفى افتراضي الخدمات الصحية فائدة الكشف الافتراضي التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

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