الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تحذير "الصحة العالمية".. تاج الدين يكشف حقيقة ظهور وباء "إكس" العالمى

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور  محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الأوبئة والأمراض والمشاكل الصحية في العالم كثيرة جدًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان هناك نوع من الفيروسات والبكيتريا أسفل الثلج المستديم بالقطب الشمالي ومع التغير المناخي قد تظهر هذه الجراثيم الكامنة منذ سنوات طويلة.

كل الدول بها أمراض مزمنة ووبائية

وتابع أن كل الدول بها أمراض مزمنة ووبائية تنتشر وحركة العالم مستمرة سواء برية أو جوية أو بحرية، وفيما يخص وباء "إكس"، والذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، فأكد أنه لم يتم رصد أو نشر أي أبحاث علمية أو مظاهر إكلينكية حول انتشار هذا الوباء.

وأكد أنه عندما يظهر أي وباء فإننا نحلله ولدينا كوادر علمية ومؤسسية تستطيع رصد أي كلام وتحلله حتى لا يحدث أي مشاكل.

محمد عوض تاج الدين الأوبئة والامراض وباء إكس أمراض مزمنة القطب الشمالي التغير المناخي

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