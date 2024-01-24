الأربعاء 24 يناير 2024
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مصر

تفعيلًا لتكثيف جهود الرقابة ..

"الصحة": المرور على 7 آلاف و248 منشأة طبية خلال 2023

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على  7 آلاف و248 وحدة ومركز ومستشفى تابعة للوزارة بكافة محافظات الجمهورية، تكثيفًا وتفعيلٍ للجهود الرقابية لقطاع المتابعة والرقابة بالوزارة، وذلك خلال العام الماضى 2023.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تحرص من خلال قطاعها الرقابي، على تفعيل دورها في مراجعة جودة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بجميع المنشآت الطبية، ومتابعة الانضباط الإداري، بما يساهم في تعزيز جودة وفعالية الرعاية الطبية، وتحسين كفاءة نظم التشغيل والإدارة، وكذلك تعزيز دور الرقابة الداخلية، الأمر الذي يعود بالنفع على المريض المصري وحصوله على حقه الطبي بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

محاور الخطة الرقابية

وأوضح "عبدالغفار"، أنه وفقًا لمحاور الخطة الرقابية لعام 2023، فأنه تم المرور على مراكز الرعاية الأولية في المبادرات الرئاسية، وبلغت 349 مركزًا، والمرور على 107 مستشفى تابعين لقطاع الطب العلاجي، والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والطب النفسي، بالإضافة إلى مراجعة تفعيل خدمات الرعايات والحضانات بـ 372 مستشفى على مستوى المحافظات، وكذلك تنفيذ مرور شامل على 1563 مخزن طبي.

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واستكمل المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور شمل أيضًا 888 مركزًا صحيأ مشاركًا بمبادرة (100 يوم صحة)، كما شملت الخطة الرقابية، عدة محاور أخرى، وهي " المرور على كافة المنشآت الطبية لاستقبال وحدات أسنان ومراجعة الخدمات بها، فضلًا عن تشكيل فرق مختصة لمتابعة تشغيل المبادرات الرئاسية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة ضمنها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، لتقييم وسرعة إتخاذ القرار، علاوة على أن الدور الرقابي للوزارة، يتطرق الى تنفيذ خطة مرورية ميدانية خلال العطلات والأعياد الرسمية، ضمانًا للتأكد من استعداد وجاهزية الأماكن وتواجد الكوادر البشرية لتقديم الخدمات الطبية.

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واضاف" عبدالغفار"، ان الوزارة، تحرص على التواجد الميداني بشكلٍ دوريٍ، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع كافة المديريات والإدارات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز التنسيق والتوجيه لكافة العاملين بالقطاع الصحي، مما يعكس مفهوم الحوكمة والمراجعة الداخلية في تحسين إداء وكفاءة المؤسسات الصحية.

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