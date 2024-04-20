السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كنيسة السيدة العذراء بأبوان تنظم لقاء شبابيًا بحضور الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس فوزي

تفقد أمس الجمعة، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع شباب المرحلة الإعدادية، بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع شباب الاجتماع، مستمعًا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لمخدومي نشاط شباب المرحلة الإعدادية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، وممارسة الأسرار الكنسية.

وفي كلمته لمسئولي الاجتماع، شدد راعي الإيبارشية أهمية استخدام وسائل متنوعة، لجذب مخدميهم، خلال الفترة المقبلة إلى الكنيسة.

وفي سياق متصل، التقى الأنبا باسيليوس أعضاء مجلس الكنيسة، بحضور الأب بيشوي، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

اجتماعات وأنشطة
 

وتفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاجتماعات، والأنشطة، الرعوية بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مع أعضاء الاجتماعات، مستعمًا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبناء وبنات الأنشطة الرعوية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، وممارسة الأسرار الكنسية.

وفي كلمته لمسئولي الأنشطة الخدمية، شدد راعي الإيبارشية أهمية استخدام وسائل متنوعة، لجذب مخدميهم، خلال الفترة المقبلة إلى الكنيسة.

وفي سياق متصل، التقى الأنبا باسيليوس أعضاء مجلس الكنيسة، بحضور الأب أنطونيوس، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

كما تابع نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حصاد إحدي الأراضي الزراعية بالإيبارشية.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للقائمين على الأرض الزراعية، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.

الانبا باسيليوس الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بكنيسة السيدة العذراء

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