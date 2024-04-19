الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الانبا بضابا يزور مطران البلينا بكاتدرائية مارمرقس

الانبا بضابا
الانبا بضابا

زار الأنبا بضابا أسقف ايبارشية نجع حمادي، بزيارة الأنبا ويصا مطران البلينا، وتوابعها وذلك بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بالبلينا.

رافق أسقف نجع حمادي خلال الزيارة عددًا من كهنة الإيبارشية، وذلك للإطمئنان عليه وزيارته عقب تجليس الأنبا بضابا أسقفًا لنجع حمادي.

تدشين بعض أواني المذبح بكنيسة القديسة العذراء مريم

وعلى صعيد أخر ترأس الأنبا بضابا صلاة القداس الإلهي من كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس - أبوشوشة، جاء ذلك بمشاركة لفيف من أباء كهنة الإيبارشية.

وقام خلال صلاة القداس الإلهي بتدشين بعض أواني المذبح وقام نيافته أيضا بعماد مجموعة من الأطفال أبناء الكنيسة.

كما قام صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها بزيارة كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالسماينة، وقام نيافته خلال الزيارة بتدشين معمودية الكنيسة، و زيارة كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بفرشوط في جوله رعوية لقطاع كنائس فرشوط وقرها.

يأتي ذلك في إطار جولة رعوية يقوم بها أسقف نجع حمادي عقب تجليسه في 13 ابريل  الجاري، بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب.

الانبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي الأنبا ويصا مطران البلينا كاتدرائية القديس مارمرقس القديس مارمرقس الرسول

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