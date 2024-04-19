الأنبا باسيليوس يتفقد الاجتماعات والأنشطة الرعوية بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، الاجتماعات، والأنشطة الرعوية بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، حيث أجرى مطران إيبارشية المنيا لقاءات مع أعضاء الاجتماعات، مستمعا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبناء وبنات الأنشطة الرعوية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، وممارسة الأسرار الكنسية.

وفي كلمته لمسؤولي الأنشطة الخدمية، شدد راعي الإيبارشية أهمية استخدام وسائل متنوعة، لجذب مخدميهم، خلال الفترة المقبلة إلى الكنيسة.

لقاء مع أعضاء مجلس الكنيسة

وفي سياق متصل، التقى الأنبا باسيليوس أعضاء مجلس الكنيسة، بحضور الأب أنطونيوس، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

لقاء مع مسؤولي المجلس المحلي أم الرحمة للخدمة المريمية

وعلى صعيد أخر التقى مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي المجلس المحلي أم الرحمة للخدمة المريمية، للمنطقة البحرية بالإيبارشية، وذلك بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو المجلس الأعلى للخدمة المريمية بالإيبارشية، ومسؤولو فرق الخدمة المريمية، لكنائس منطقة بحري.

وخلال اللقاء استمع صاحب النيافة إلى آراء، ومقترحات الحاضرين، ثم تمت مناقشة الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض تحديات الخدمة.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لمسؤولي الفرق المريمية، مؤكدًا لهم أهمية هدف الخدمة الرئيسي وهو تقديس الذات، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، لتنظيم أمور الخدمة.