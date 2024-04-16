غدًا.. البابا تواضروس الثاني يُلقي عظته الأسبوعية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدًا الأربعاء، العظة الأسبوعية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويلقي قداسة البابا عظة الأربعاء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة طوال الصوم الأربعيني المقدس، بدون حضور شعبي.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا توماس

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، الذي عرض على قداسته عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من خريجي وطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة من أبناء الكنيسة القبطية.

رحب بهم قداسته وحرص على التعرف عليهم، وشجعهم على ضرورة التميز في الدراسة والحياة العملية ليستطيعوا أن يخدموا المجتمع والكنيسة بكفاءة وأمانة.

وألقى البابا عليهم كلمة من خلال مزمور ١٣٩ وارتباطه بآحاد الصوم الكبير، ثم أدار حوارًا حول موضوع الكلمة وأجاب على أسئلتهم.

كما استمع لمقترحاتهم بخصوص التحديات التي يواجهها الشباب في عصر السوشيال ميديا، ومنحهم بعض النصائح الخاصة عملهم في مجال المحاماة.