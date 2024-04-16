الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

غدًا.. البابا تواضروس الثاني يُلقي عظته الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدًا الأربعاء، العظة  الأسبوعية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويلقي قداسة البابا عظة الأربعاء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة طوال الصوم الأربعيني المقدس، بدون حضور شعبي.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا توماس

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، الذي عرض على قداسته عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من خريجي وطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة من أبناء الكنيسة القبطية.

رحب بهم قداسته وحرص على التعرف عليهم، وشجعهم على ضرورة التميز في الدراسة والحياة العملية ليستطيعوا أن يخدموا المجتمع والكنيسة بكفاءة وأمانة.

وألقى البابا عليهم كلمة من خلال مزمور ١٣٩ وارتباطه بآحاد الصوم الكبير، ثم أدار حوارًا حول موضوع الكلمة وأجاب على أسئلتهم.

كما استمع لمقترحاتهم بخصوص التحديات التي يواجهها الشباب في عصر السوشيال ميديا، ومنحهم بعض النصائح الخاصة عملهم في مجال المحاماة.

 

لبابا تواضروس الثاني عظه الأربعاء الأسبوعية الأربعاء الأسبوعية المتحدث الإعلامي لمقر البابوي

مواد متعلقة

الأنبا بضابا يترأس القداس الإلهي من كنيسة القديسة العذراء مريم بنجع حمادي

الأنبا بضابا يتسلم منصب أسقف إيبارشية نجع حمادى فى احتفال مهيب (صور)

سبت النور 2024.. متي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية؟

انطلاق حفل تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى (بث مباشر)

بالتزامن مع الاحتفال بتجليسه.. من هو الأنبا بضابا؟

لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية تنظم برنامج أساسيات المشورة للخدام

موعد الاحتفال بجمعة ختام الصوم الكبير 2024

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يستقبل وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟