السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

انطلاق حفل تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي (بث مباشر)

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ترأس منذ قليل، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.

وتشهد إيبارشية نجع حمادي اليوم السبت، صلوات تجليس الأنبا بضابا أسقفًا للإيبارشية، بيد عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بعد رسامته يومى 9 و10 مارس 2024، بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

 يشهد محيط كاتدرائية ماريوحنا الحبيب تشديدات أمنية إذ أغلقت المداخل والمخارج المؤدية إلى الكاتدرائية بالتزامن مع رسامة الأسقف الجديد، كما من المقرر أن يشهد حفل التجليس حضور موسع من النواب وعدد من الطوائف المسيحية للمشاركة في استقبال الأسقف الجديد.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الآباء الكهنة المسئولين عن دعوات الحضور حفل التجليس لشعب الإيبارشية شعب كنائس مدينة نجع حمادى، الدرب، هو، ديرمار مينا بحاجر هو والألومنيوم ستكون تحت إشراف القس قزمان سمير والقس بيشوى سامى، كهنة كنيسة ماريوحنا الحبيب.

وتابعت: أما شعب كنائس الوقف والمراشدة والقرى التابعة لهما، ستسلم بيد أنطونيوس القمص جرجس، أما عن اللجنة المنظمة فتتكون من «القمص لوقا هلال، والقمص رويس لويز، والقمص متياس فوزى، والقمص أليشع هلال، والقمص أنسطاسى صموئيل، وفريق كشافة الإيبارشية والخدام».

ولفتت إلى أن حفل تجليس نيافة الأنبا بضابا سيقام عشية يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 

وولد الأنبا بضابا في ٧/ ٤/ ١٩٦٩، وتخرج فى كلية الهندسة تكنولوجيا/ جامعة حلوان ١٩٩١م.
دخل الدير في ١٧/ ٦/ ٢٠٠٢، لبس الزي الرهباني في ١٨/ ٧/ ٢٠٠٥، ونال درجة القسيسية في ١٢/ ٢/ ٢٠١٢، نال درجة القمصية اليوم ٣/ ٣/ ٢٠٢٤م.

 قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس رسامة  أسقف لإيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، الذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

وكلف البابا تواضروس الثاني آنذاك اللجنة البابوية باستمرارها في الإشراف على الإيبارشية بعد رحيل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، لحين اختيار الأسقف الجديد.

وتكونت اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي من «الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص».

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