السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية ماريوحنا تستعد لتجليس الأنبا بضابا أسقفًا لنجع حمادي

كاتدرائية ماريوحنا
كاتدرائية ماريوحنا

تشهد إيبارشية نجع حمادي اليوم، صلوات تجليس الأنبا بضابا أسقفًا للإيبارشية، بيد عددًا من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بعد رسامته يوم 9 و10 مارس 2024، بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

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الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي الجديد يكون خلفًا للراحل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022 بعد صراعًا مع المرض، عن عمر يناهز74 عامًا.

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إذ تزينت كاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي، ووضعت الزينات وعلقت اللافتات الخاصة بالأسقف الجديد أستعدادًا لتجليس الأنبا بضابا أسقفًا مساء اليوم.

كما يشهد محيط كاتدرائية ماريوحنا الحبيب تشديدات أمنية إذ أغلقت المداخل والمخارج المؤدية إلى الكاتدرائية بالتزامن مع رسامة الأسقف الجديد، كما من المقرر أن يشهد حفل التجليس حضور موسع من النواب وعددًا من الطوائف المسيحية للمشاركة في استقبال الاسقف الجديد.

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ويترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها، وذلك بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

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وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الآباء الكهنة المسئولين عن دعوات الحضور حفل التجليس لشعب الإيبارشية شعب كنائس مدينة نجع حمادى، الدرب، هو، ديرمارمينا بحاجر هو والألومنيوم ستكون تحت إشراف القس قزمان سمير والقس بيشوى سامى، كهنة كنيسة ماريوحنا الحبيب.

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ولفت شعب كنائس بهجورة والقرى والعزب التابعة لها، إلى أن الدعوات ستكون القمص رويس لويز، أما شعب كنائس فرشوط والقرى التابعة لها، ستكون تحت إشراف القمص أليشع هلال، أما شعب كنائس أبوتشت وأبوشوشة والقرى التابعة لهما، ستسلم بيد القمص متياس فوزي.

لا يتوفر وصف للصورة.

وتابعت: أما شعب كنائس الوقف والمراشدة والقرى التابعة لهما، ستكون ستسلم بيد أنطونيوس القمص جرجس، أما عن اللجنة المنظمة فتتكون من «القمص لوقا هلال، والقمص رويس لويز، والقمص متياس فوزى، والقمص أليشع هلال، والقمص أنسطاسى صموئيل، وفريق كشافة الإيبارشية والخدام».

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏زفاف‏‏
قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

ولفتت إلى أن حفل تجليس نيافة الأنبا بضابا سيقام عشية يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 مع مراعاة الترتيبات الآتية:

قد تكون صورة ‏‏٤‏ أشخاص‏


١- يتم فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة (2 عصرًا) مساء يوم السبت.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏زفاف‏‏

٢- لن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محددًا بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة أو مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة. 

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏

 

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