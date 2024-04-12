الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اتفاق بين الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر والكاثوليكية بفرنسا بشأن غزة

جريدة الدستور

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، المونسينيور إيريك دي مولان بوفور، رئيس أساقفة ريمس، والوفد المرافق له، الذين يزورن مصر حاليًّا في رحلة بغية الحج الديني.

يضم وفد أساقفة الكنيسة الكاثوليكية من المونسينيور لوران أولريك، رئيس أساقفة باريس، والمونسينيور ماتيو روچيه، أسقف نانتيرا، والمونسينيور باسكال جولنيش، رئيس مؤسسة لوويڤر دورينت.

رحب البابا بوفد الأساقفة وقدم لهم نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيدًا بالعلاقات القوية التي تجمع الكنيسة والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والبرلمان والأزهر الشريف، وكل أركان الدولة.
وأشاد البابا تواضروس كذلك بعلاقة الكنيسة مع كل الكنائس الأخرى ومجلس كنائس مصر، موجهًا الدعوة لهم لزيارة الأديرة القبطية التي يرجع تاريخ بعضها إلى القرن الرابع الميلادي، داعيًا إياهم إلى التعرف على الحياة الرهبانية الأرثوذكسية، لا سيما أن مؤسس الرهبنة في العالم هو الراهب أنطونيوس الملقب بأب الرهبان، وأول دير تم تأسيسه في مصر، على أسم القديس أنطونيوس.

وأشار إلى أهمية بناء علاقات المحبة في المسيح مع كل الكنائس، مدللًا بكلمات القديس بولس الرسول: "لأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ تَحْصُرُنَا" (٢كو ٥: ١٤)

ومن جهتهم؛ عبر وفد الأساقفة عن العلاقة الطيبة التي تربطهم بالكنيسة القبطية في فرنسا، وأن الكنائس الكاثوليكية تحرص على فتح أبوابها للأقباط في فرنسا لإقامة صلواتهم فيها. 
كما أكد الضيوف على تقديرهم الكبير واعتزازهم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها العريق. وروابط المحبة التي تربط بين الكنيستين.

ودار حديث حول الأوضاع في قطاع غزة، واتفق الحضور على ضرورة استمرار الصلاة من أجل أخوتنا هناك.

كما تمت الإشارة إلى الصلاة المشتركة التي ستقام بين كافة الكنائس في أورشليم يوم عيد القيامة الذي سيحل يوم 5 مايو المقبل.

وتناول الحديث ذكرى مرور ١٧ قرن على انعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقيه والذي ستحتفل به جميع الكنائس العام المقبل.

شارك في استقبال الوفد الكاثوليكي، صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس فيلوباتير نبيه سكرتير قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.

البابا تواضروس الثاني المقر البابوي المونسينيور إيريك دي رئيس أساقفة ريمس الحج الديني

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