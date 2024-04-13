بضابا أسقفًا جديدًا لنجع حمادي

يترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها، وذلك بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الآباء الكهنة المسئولين عن دعوات الحضور حفل التجليس لشعب الإيبارشية شعب كنائس مدينة نجع حمادى، الدرب، هو، ديرمارمينا بحاجر هو والألومنيوم ستكون تحت إشراف القس قزمان سمير والقس بيشوى سامى، كهنة كنيسة ماريوحنا الحبيب.

ولفت شعب كنائس بهجورة والقرى والعزب التابعة لها، إلى أن الدعوات ستكون القمص رويس لويز، أما شعب كنائس فرشوط والقرى التابعة لها، ستكون تحت إشراف القمص أليشع هلال، أما شعب كنائس أبوتشت وأبوشوشة والقرى التابعة لهما، ستسلم بيد القمص متياس فوزي.

وتابعت: أما شعب كنائس الوقف والمراشدة والقرى التابعة لهما، ستكون ستسلم بيد أنطونيوس القمص جرجس، أما عن اللجنة المنظمة فتتكون من «القمص لوقا هلال، والقمص رويس لويز، والقمص متياس فوزى، والقمص أليشع هلال، والقمص أنسطاسى صموئيل، وفريق كشافة الإيبارشية والخدام».

وتابعت أن حفل تجليس نيافة الأنبا بضابا سيقام عشية يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 مع مراعاة الترتيبات الآتية:



١- يتم فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة (2 عصرًا) مساء يوم السبت.

٢- لن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محددًا بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة أو مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة.



طقس تجليس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس

وكان قد أقيم مساء الجمعة، طقس تجليس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، نيافة الأنبا إقلاديوس بمشاركة ١٧ من أحبار الكنيسة، وعدد من نواب البرلمان، وأعداد كبيرة من محبي الدير.

واستقبلت فرق الكشافة الأب الأسقف الجديد لدى وصوله، بموسيقاها المميزة، ورتل مجمع رهبان الدير ألحان استقبال الأب الأسقف، حيث توجه موكب الأب الأسقف بصحبة الآباء المطارنة والأساقفة إلى كنيسة الدير، لبدء صلوات التجليس.

وشارك في التجليس من الآباء المطارنة أصحاب النيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا.

ومن الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.

