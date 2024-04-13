السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بضابا أسقفًا جديدًا لنجع حمادي

جريدة الدستور

يترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها، وذلك بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الآباء الكهنة المسئولين عن دعوات الحضور حفل التجليس لشعب الإيبارشية شعب كنائس مدينة نجع حمادى، الدرب، هو، ديرمارمينا بحاجر هو والألومنيوم ستكون تحت إشراف القس قزمان سمير والقس بيشوى سامى، كهنة كنيسة ماريوحنا الحبيب.

ولفت شعب كنائس بهجورة والقرى والعزب التابعة لها، إلى أن الدعوات ستكون القمص رويس لويز، أما شعب كنائس فرشوط والقرى التابعة لها، ستكون تحت إشراف القمص أليشع هلال، أما شعب كنائس أبوتشت وأبوشوشة والقرى التابعة لهما، ستسلم بيد القمص متياس فوزي.

وتابعت: أما شعب كنائس الوقف والمراشدة والقرى التابعة لهما، ستكون ستسلم بيد أنطونيوس القمص جرجس، أما عن اللجنة المنظمة فتتكون من «القمص لوقا هلال، والقمص رويس لويز، والقمص متياس فوزى، والقمص أليشع هلال، والقمص أنسطاسى صموئيل، وفريق كشافة الإيبارشية والخدام».

وتابعت أن حفل تجليس نيافة الأنبا بضابا سيقام عشية يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 مع مراعاة الترتيبات الآتية:


١- يتم فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة (2 عصرًا) مساء يوم السبت.

 

٢- لن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محددًا بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة أو مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة. 
 

طقس تجليس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس

وكان قد أقيم مساء  الجمعة، طقس تجليس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، نيافة الأنبا إقلاديوس بمشاركة ١٧ من أحبار الكنيسة، وعدد من نواب البرلمان، وأعداد كبيرة من محبي الدير. 

واستقبلت فرق الكشافة الأب الأسقف الجديد لدى وصوله، بموسيقاها المميزة، ورتل مجمع رهبان الدير ألحان استقبال الأب الأسقف، حيث توجه موكب الأب الأسقف بصحبة الآباء المطارنة والأساقفة إلى كنيسة الدير، لبدء صلوات التجليس.

وشارك في التجليس من الآباء المطارنة أصحاب النيافة الأنبا إشعياء مطران  طهطا وجهينة، والأنبا باخوم مطران  سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا.

ومن الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.
 

أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانبا بضابا أسقف نجع حمادي كاتدرائية ماريوحنا ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي

مواد متعلقة

مطران إيبارشية الإسماعيلية يترأس رتبة التوبة وساعة السجود لفرقة أم النعمة الإلهية

اتفاق بين الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر والكاثوليكية بفرنسا بشأن غزة

مع قرب موعده.. غموض مصير موسم الحج المسيحى بسبب حرب غزة

الأنبا بشارة يترأس لقاء الشباب الإيبارشى

أساقفة يصلون إلى دير الشايب استعدادًا لتجليس أسقفه مساء اليوم

الأنبا بيشوي ووفد كنسي يقدمون التهنئة لمحافظ أسوان بعيد الفطر المبارك

الأنبا باخوم يُشارك في "يوم الأسر الإيبارشي"

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط يقدمون التنهئة لقيادات المحافظة بمناسبة العيد

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

الشرطة تكثف جهودها لضبط "أشرار رمضان" بعد اعتدائهم على طالب فى جريمة مروعة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

دم وسرقة.. حارس يفقد حياته فى معركة مع لصوص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة