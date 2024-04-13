أديب الحسيني يكشف تفاصيل صلاة الطوائف بالقدس في عيد القيامة لأجل غزة

كشف أديب جودة الحسينى، أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس بالقدس الشريف، كواليس صلاة الطوائف بكنيسة القيامة صباح يوم الأحد 5 مايو 2024، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

صلاة استقبال عيد الفصح المجيد

وقال أديب جودة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه في عيد القيامة جميع الطوائف صباحًا تقيم صلاة استقبال عيد الفصح المجيد في داخل كنيسة القيامة الروم الأرثوذوكس الاقباط الارثوذوكس السريان الأرثوذكس والارمن الارثوذوكس، أما بالنسبه لطائفة الكاثوليك فتقيم صلاة الأحد لانه عيد الفصح عندهم كانوا قد احتفلوا به في وقت سابق.

وتابع أمين مفتاح كنيسة القيامة، أن جميع الطوائف حسب البرنامج سيحتفلون بعيد الفصح المجيد معًا نصلي لله دائمًا وندعو لتوحيد الأعياد والمناسبات.

الصلوات في جميع كنائس الأراضي المقدسة هي دعاء لإنهاء حرب غزة

واختتم أنه منذ بدء الحرب والصلوات في جميع كنائس الأراضي المقدسة هي صلوات دعاء لإنهاء حرب غزة وصلوات رحمه لشهداء غزة وصلوات مناجاة لله لشفاء الجرحى، فالكنائس 7 اشهر تصلي وترجوا الله لنجاة غزة حتى عيد الفصح المجيد جميع البطاركة والمطارنة والرهبان يصلون من اجل إيقاف حرب غزة.