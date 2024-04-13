السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أديب الحسيني يكشف تفاصيل صلاة الطوائف بالقدس في عيد القيامة لأجل غزة

أديب الحسيني
أديب الحسيني

كشف أديب جودة الحسينى، أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس بالقدس الشريف، كواليس صلاة الطوائف بكنيسة القيامة صباح يوم الأحد 5 مايو 2024، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

صلاة استقبال عيد الفصح المجيد

وقال أديب جودة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه في عيد القيامة جميع الطوائف صباحًا تقيم صلاة استقبال عيد الفصح المجيد في داخل كنيسة القيامة الروم الأرثوذوكس الاقباط الارثوذوكس السريان الأرثوذكس والارمن الارثوذوكس، أما بالنسبه لطائفة الكاثوليك فتقيم صلاة الأحد لانه عيد الفصح عندهم كانوا قد احتفلوا به في وقت سابق.

وتابع أمين مفتاح كنيسة القيامة، أن جميع الطوائف حسب البرنامج سيحتفلون بعيد الفصح المجيد معًا نصلي لله دائمًا وندعو لتوحيد الأعياد والمناسبات.

الصلوات في جميع كنائس الأراضي المقدسة هي دعاء لإنهاء حرب غزة 

 واختتم أنه منذ بدء الحرب والصلوات في جميع كنائس الأراضي المقدسة هي صلوات دعاء لإنهاء حرب غزة وصلوات رحمه لشهداء غزة وصلوات مناجاة لله لشفاء الجرحى، فالكنائس 7 اشهر تصلي وترجوا الله لنجاة غزة حتى عيد الفصح المجيد جميع البطاركة والمطارنة والرهبان يصلون من اجل إيقاف حرب غزة.

اديب جودة الحسيني امين مفتاح كنيسة القيامة حامل ختم القبر صلاة الطوائف بكنيسة القيامة عيد القيامة المجيد

مواد متعلقة

تعرف على طقس تجليس أساقفة جدد

كاتدرائية ماريوحنا تستعد لتجليس الأنبا بضابا أسقفًا لنجع حمادى

الأنبا بشارة يترأس اليوم الروحى لاجتماع الأسرة بكنيسة القديس يوسف بالفكرية

بضابا أسقفًا جديدًا لنجع حمادى

مطران إيبارشية الإسماعيلية يترأس رتبة التوبة وساعة السجود لفرقة أم النعمة الإلهية

اتفاق بين الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر والكاثوليكية بفرنسا بشأن غزة

مع قرب موعده.. غموض مصير موسم الحج المسيحى بسبب حرب غزة

الأنبا بشارة يترأس لقاء الشباب الإيبارشى

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل|"التعليم" تُجهض تكرار سيناريو "لجان ولاد الأكابر" فى امتحانات الثانوية العامة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تصل لـ25%.. انخفاضات كبيرة فى أسعار السلع الأساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة