السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس اليوم الروحي لاجتماع الأسرة بكنيسة القديس يوسف بالفكرية

بشارة جودة
بشارة جودة

ترأس  بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك،  فعاليات اليوم الروحي لاجتماع الأسرة، والتي أقيمت بكنيسة القديس يوسف، بالفكرية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب ميخائيل  إبراهيم، راعي الكنيسة، حيث دارت عظة الذبيحة الإلهية حول "الإيمان المعاش في حياة الأسرة"، في وسط تحديات الحياة، لأننا بالإيمان يمكننا أن نتخطى أي صعوبات.

 الصلاة والأسرة المسيحية

وألقى صاحب النيافة مطران إيبارشية أبوقرقاص، تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الصلاة والأسرة المسيحية"، اتحادًا مع الكنيسة الجامعة في السنة المكرسة من أجل الصلاة "أما أنا وأهل بيتي فنعبد الرب"، مؤكدًا لهم أهمية المذبح العائلي، والصلاة داخل الأسرة، التي تساعدنا على تخطي أي صعوبات، وتحديات الحياة اليومية.

تضمن اليوم أيضًا محاضرة ثانية، ألقاها المهندس حنا كيرلس بعنوان "صغر النفس"، بالإضافة إلى فقرة الترانيم الروحية، والصلوات الشخصية.
 

الأنبا بشارة جودة يترأس لقاء الشباب الإيبارشي وذلك بكنيسة أم المخلص

وعلى صعيد أخر ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمس، لقاء الشباب الإيبارشي، وذلك بكنيسة أم المخلص، بالفقاعي.

شارك في اليوم الأب ملاك وهبة، راعي الكنيسة، والأب توماس سعد، مسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبها عدد من الترانيم الروحية، قدمها كورال يسوع الملك، ثم ألقى الأب أندراوس فهمي، مدير معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، محاضرة اليوم حول "وثيقة الثقة المرجوة"، بهدف تصحيح المفاهيم، وما تقدمه هذه الوثيقة.

وتم التأكيد على إيمان الكنيسة، انطلاقًا من تعليم الوحي الإلهي، والكتاب المقدس، ونظرة الكنيسة للأسرة، وتحديات العصر، والتأكيد على فكر الكنيسة، انطلاقًا من سفر التكوين من البدء، خلقهم الله ذكرًا وأنثى.

كذلك، الكنيسة ترفض تمامًا أي زواج خارج إطار الأسرة الطبيعي، أي ذكر وأنثى،  فإن سر الزواج سر مقدس، كما تنظر الكنيسة للخطأة، انطلاقًا من نظرة يسوع، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون، لأن الله ينتظر الخاطئ، كما تمت الإشارة إلى أن الكنيسة تنتظر الخاطئ، عندما يترك طريق الشر، ويحيا حسب وصايا الكتاب المقدس، والكنيسة.

الانبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص إيبارشية أبوقرقاص وملوي للأقباط الكاثوليك كنيسة القديس يوسف صلاة القداس الإلهي الأب ميخائيل إبراهيم

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