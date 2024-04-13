رئيس أساقفة سبسطية: ما يحدث بغزة جريمة العصر ونتمنى توقف هذه المأساة المروعة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن نزيف غزة هو نزيفنا ونحن نتساءل الى متى سوف يستمر هذا النزيف؟.

وتابع في بيان له: فأطفال غزة فقدوا كل شيء وهنالك الالاف من الايتام الذين فقدوا اباءهم وامهاتهم، مضيفا يا لها من مأساة مروعة في غزة تحدث امام مرأى ومسمع العالم والمدنيون في غزة هم يدفعون فاتورة هذه الحرب القذرة التي تندرج في اطار التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

189 يوما وما زالت غزة تنزف

وأشار إلى أن نزيف غزة هو نزيفنا جميعا ومعاناة أهلنا هناك هي معاناتنا جميعا ولذلك فإننا وفي فترة الصوم الكبير هذا نرفع الدعاء الى الله القادر على كل شيء من اجل ان تتوقف هذه المعاناة وان يتوقف هذا النزيف، فنحن نتألم مع كل انسان متألم واهلنا في غزة يتألمون ويعذبون وينكل بهم بطريقة مروعة.

وأوضح لسنا دعاة حروب وقتل وعنف وامتهان للكرامة الإنسانية فهذه ليست من أدبياتنا ومبادئنا، بل نحن دعاة محبة وسلام و أخوة ورحمة واحترام للكرامة الإنسانية وشعبنا الفلسطيني يستحق ان يعيش بحرية وكرامة مثل باقي شعوب العالم.

نطالب الاحرار في العالم بضرورة العمل على وقف هذه الحرب

واختتم، أن ما يحدث حاليا في غزة انما هي جريمة العصر ونتمنى ان تتوقف سريعا هذه المأساة المروعة التي خلفت وتركت كما هائلا من المعاناة والدماء والدموع والاحزان، مضيفا بأننا نطالب الاحرار في العالم بضرورة العمل على وقف هذه الحرب التي لم تتوقف منذ اكثر من ستة اشهر وخلفت الكثير من المآسي الإنسانية.

وأكد أنها جرائم مروعة بحق الإنسانية حيث يتم استهداف المدنيين على مرأى ومسمع العالم ونعتقد بأن الواجب الإنساني والأخلاقي، يدعو كل إنسان حر في هذا العالم بغض النظر عن انتماءه الديني او العرقي الى ان يرفع الصوت عاليا في المطالبة بوقف الحرب.

