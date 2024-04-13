بالتزامن مع الاحتفال بتجليسه.. من هو الأنبا بضابا؟

يترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها، وذلك بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الآباء الكهنة المسئولين عن دعوات الحضور حفل التجليس لشعب الإيبارشية شعب كنائس مدينة نجع حمادى، الدرب، هو، ديرمارمينا بحاجر هو والألومنيوم ستكون تحت إشراف القس قزمان سمير والقس بيشوى سامى، كهنة كنيسة ماريوحنا الحبيب.

من هو الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها؟