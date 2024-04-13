السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع الاحتفال بتجليسه.. من هو الأنبا بضابا؟

الأنبا بضابا
الأنبا بضابا

يترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، تجليس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها، وذلك بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الآباء الكهنة المسئولين عن دعوات الحضور حفل التجليس لشعب الإيبارشية شعب كنائس مدينة نجع حمادى، الدرب، هو، ديرمارمينا بحاجر هو والألومنيوم ستكون تحت إشراف القس قزمان سمير والقس بيشوى سامى، كهنة كنيسة ماريوحنا الحبيب.

 

من هو الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها؟

 

  • "الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط"
  • وعمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسؤولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في "العزباوية" التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير
  • ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا." 
     
  • وعن ايبارشية نجع حمادي قال قداسة البابا وقت رسامه الانبا بضابا في مارس الماضي: "المتنيح الأنبا كيرلس خدم ايبارشية نجع حمادي لعشرات السنوات، وفي السنوات الماضية كانت ظروفه الصحية غير مواتية، لذا أرسلنا لجنة من الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، وأداروا هذه الإيبارشية إدارة جيدة، ووضعوا بعض النظم، وهي ايبارشية كبيرة تحتاج إلى خدمة وتعمير." 
     
  • وأضاف قداسته: "أنا أعلم أن إيبارشية نجع حمادي ايبارشية مباركة ومحبة للمسيح، وبعد نياحة الأنبا كيرلس ثم رعاية الأحبار الأجلاء، يعطيهم الله هذا الأسقف الجديد لكيما يدبر شؤونها وأرجو منكم أن تتعاونوا معه".
أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بضابا أسقف نجع حمادي بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب تجليس أساقفة جدد

مواد متعلقة

لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية تنظم برنامج اساسيات المشورة للخدام

موعد الاحتفال بجمعة ختام الصوم الكبير 2024

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يستقبل وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا

أديب الحسينى يكشف تفاصيل صلاة الطوائف بالقدس فى عيد القيامة لأجل غزة

رئيس أساقفة سبسطية: ما يحدث بغزة جريمة العصر ونتمنى توقف هذه المأساة المروعة

تعرف على طقس تجليس أساقفة جدد

كاتدرائية ماريوحنا تستعد لتجليس الأنبا بضابا أسقفًا لنجع حمادى

الأنبا بشارة يترأس اليوم الروحى لاجتماع الأسرة بكنيسة القديس يوسف بالفكرية

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بمبلغ خيالى.. عرض لوحة لفنان مصرى فى مزاد كريستيز الدولى.. ما رأى أسرته؟

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

نيوكاسل يونايتد يقسو على توتنهام برباعية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله