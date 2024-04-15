الأنبا بضابا يتسلم منصب أسقف إيبارشية نجع حمادي في احتفال مهيب (صور)

احتفلت إيبارشية نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وتوابعهم، بتجليس أسقفها الجديد نيافة الأنبا بضابا على كرسيها والذي تمت سيامته خلفًا لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس، يوم أحد رفاع الصوم الكبير ١٠ مارس الماضي.

شارك في صلوات العشية والتجليس التي أقيمت في كنيسة القديس مار يوحنا بمدينة نجع حمادي، ١٦ من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الايبارشية.

حضر التجليس مندوبون عن قيادات محافظة قنا ومركز ومدينة نجع حمادي وعن الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف وعدد من نواب البرلمان.

الآباء المطارنة الذين شاركوا في الصلوات وطقس التجليس هم: أصحاب النيافة: الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا.

ومن الآباء الأساقفة شارك أصحاب النيافة: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر.

كما شهد اسقف نجع حمادي امس الأحد صلاة القداس الإلٰهي الأول بعد تجليس نيافة أنبا بضابا أسقفا على إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، من كاتدرائية القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي.

الأنبا أكسيوس

وكان قد أقيم مساء السبت، طقس تجليس نيافة الأنبا أكسيوس على كرسي إيبارشية المنصورة وتوابعها، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية).

وشارك في صلوات العشية والتجليس ١٦ من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية المنصورة وبعض الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الايبارشية.

حضر التجليس مندوبون عن قيادات محافظة الدقهلية وعن الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف وعدد من نواب البرلمان.

شارك في التجليس من أعضاء المجمع المقدس، أصحاب النيافة: الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غربي الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الانبا توماس بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القديس الانبا موسى القوي بطريق العلمين، والأنبا ميخائيل اسقف حلوان والمعصرة، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، والأنبا توماس أسقف ورئيس السيدة ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار، والأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.

615F44F0-1BE1-4D2A-8A00-F7516EBE5040

3C48A55D-EE0B-46FF-83E7-BFCCEA3611AF

40B55C18-B6DE-472C-B84A-5115B5C3F1F4

FC8B4F82-520B-48B7-982B-8800BE7F2F26

E7944687-BEBB-455A-B059-41E9A089283D

592923F3-B7A9-4827-A482-B59A83E460AE

29B16E38-E1A4-4249-80BD-D0070628A4A4

764EC429-45E5-4FC8-B5EA-A4D33E2743FC

B0F0837D-AAEB-45A6-A23B-879B24DD0C8C

FF895B72-7C4D-4ABB-A0C2-933ADCDB748C

5955A7CD-62FF-4D91-B202-881C774E6A1D