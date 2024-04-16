ترتيبات الكنائس للاحتفال بعيد القيامة المجيد 2024

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2024، والذي تحتفل به الكنائس المصرية في 5 مايو 202، وهو اجازة رسمية بموجب قرار جمهوري للاقباط.

موعد بدء احتفالات عيد القيامة المجيد 2024

وقالت المصادر الكنسية في تصريحات لـ«الدستور»، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس مساء السبت قداس عيد القيامة المجيد 4 مايو 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وتدق أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في التاسعة من مساء السبت 4 مايو 2024 إيذانا ببدء قداس عيد القيامة المجيد

ويشارك قداسة البابا في إتمام صلوات قداس عيد القيامة 2024 عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد

ويتخلل قداس عيد القيامة المجيد، ما يعرف باسم تمثيلية القيامة والذي يقودها كبير شمامسة الكاتدرائية، أمام الأب الأسقف أو الأب البطريرك.

وخلال تمثيلية القيامة، تطفأ الأنوار ويغلق باب الهيكل ويقف خارج الهيكل شماس ويبتدئ بقوله «اخرستوس آنستي» 3 دفعات وفي كل دفعة يجاوبه كبير الكهنة من الداخل «آليثوس آنستي»، ثم يقول الشماس بالعربي «المسيح قام» ثلاث دفعات فيجاوبه كبير الكهنة من الداخل «بالحقيقة قام» وأخيرًا يقول الشماس «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية» مرتين ولا يجاوبه كبير الكهنة بشيء، وفي المرة الثالثة يقول «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد» فيسأله من الداخل كبير الكهنة «من هو ملك المجد؟» فيجيبه بقوله «الرب العزيز القوي الجبار القاهر في الحروب هذا هو ملك المجد" ويقرع علي باب الهيكل فينفتح الباب وتضاء الأنوار».

وقالت مصادر كنسية في تصريحات لـ " الدستور"، إن عدد من الوزراء والنواب وكبار رجال الدولة سيشاركون في قداس عيد، مضيفًا أنه يترأس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي كما يوضع البابا خلال قداس شم النسيم خميرة الميرون المقدس، وذلك بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أن يتجه إلى الدير مساء الأحد 5 مايو 2024 عقب استقبالاته للمهنئين بالعيد

الطائفة الإنجيلية في مصر

وتشهد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت4 مايو 2024، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، والسادة أعضاء مجلس النواب والشورى المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس العيد، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر

كما يترأس مساء السبت 4 مايو 2024 قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء.

ويحتفل الأقباط خلال هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، والذي يعد أقدس أيام السنة