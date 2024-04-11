الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد عيد القيامة المجيد وشم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

عيد القيامة
عيد القيامة

شم النسيم من الأعياد المصرية الخالصة ولا يوجد له نظير في العالم وزادت معدلات بحث الكثير من المواطنين مؤخرًا، عن موعد إجازة  شم النسيم لعام 2024 وما إذا كان سيُعتبر يوم عطلة رسمية.

 يُذكر أن شم النسيم سيحل في فصل الربيع لعام 2024 الذي بدأ في 20 مارس الحالي، وسيستمر هذا العام لمدة 92 يومًا حتى يوم 20 يونيو المقبل الذي يصادف بداية فصل الصيف.

موعد عيد شم النسيم 2024 

أُعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 في يوم 6 مايو، بينما يحتفل الأقباط في اليوم السابق، 5 مايو، بعيد القيامة المجيد لنفس العام.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء (سبت النور)، يوم 4 مايو 2024.

 مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 

موعد عيد شم النسيم| الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين خلال 2024

موعد شم النسيم 2024 ورسائل تهنئة بعيد الربيع

تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 والإجازات المتبقية لهذا العام

يشهد عيد شم النسيم 2024 احتفالات كبيرة في مصر ويحتفل المصريون بالخروج للحدائق العامة والمتنزهات وتناول أطعمة وأسماك مملحة أبرزها الرنجة والفسيخ، لذا يتساءل الكثيرون عن موعد إجازة شم النسيم والإجازات الرسمية المتبقية في هذا العام.

ويُعتبر عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، ويعود تاريخ احتفالات الربيع وشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث كان الفراعنة يحتفلون بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود في ذلك الوقت.

الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين بعيد شم النسيم 2024 

في عام 2024، ستكون الإجازات الرسمية المتبقية على النحو التالي:

- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل.

- إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

- إجازة شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من يوم الإثنين 17 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 20 يونيو 2024.

- إجازة ثورة يونيو: يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الإثنين الموافق 16 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وهي آخر الإجازات الرسمية في عام 2024.

إقرأ أيضًا: عيد الربيع| موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال في مصر

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