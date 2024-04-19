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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بجمعة ختام الصوم الكبير 2024؟

الكنيسة
الكنيسة

 تفصلنا أيام قليلة عن احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بختام الصوم يوم 26 أبريل 2024.

موعد الاحتفال بجمعة ختام الصوم الكبير 2024

نقدم لكم موعد الاحتفال بجمعة ختام الصوم الكبير 2024 أو ما يسمى ختام الصوم الأربعيني 2024، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة إذ تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 26 أبريل 2024.

وتصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام".

 

 نهاية الصوم الأربعيني

وتعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهى الصوم الأربعينى المقدس، حيث سبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم، مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما في أيام الصوم المقدس.

موعد الاحتفال بجمعة ختام الصوم الكبير 2024

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إقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام

يتميز جمعة ختام الصوم بإقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام، وهو سر مقدس به يمسح الكاهن المريض وقد أسسه الرب بنفسه، ويحق لجميع الأقباط حضور الطقس وليس المرضى.

يعمل القنديل في هذا اليوم في الكنيسة حتى يأخذ وضعه بين بقية الأسرار التي تعمل كلها في الكنيسة، أما هذا السر فيعمل دائمًا في منازل المرضى، ويعمل القنديل العام في هذا اليوم وقبل الدخول في أسبوع الآلام لأنه ممنوع عمل قناديل للمرضى في أسبوع الآلام.

وهو من هذه الناحية يشبه الجناز العام الذي يعمل بعد قداس أحد الشعانين لأنه لا يجوز عمل جنازات ورفع بخور في أسبوع الآلام، وسر مسحة المرضى (القنديل) هو طقس تنفرد به جمعة ختام الصوم على مدار السنة كلها.

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