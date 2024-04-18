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موعد عيد القيامة المجيد 2024.. والإجازات المتبقية في 2024

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

موعد عيد القيامة في مصر 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها باستخدام جوجل خلال الساعات الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

موعد عيد القيامة المجيد 2024 فى مصر

يتزامن احتفال  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد ل كل عام عقب انتهاء الصوم الكبير، وبالتالى يكون موعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد 2024,  في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024، ويليه  موعد الاحتفال بعيد شم النسيم والذى يوافق  يوم الإثنين 6 مايو 2024.

عيد القيامة 2024 في مصر.. معلومات حول عيد القيامة وسبب الاحتفال به

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يعد “عيد القيامة” أحد أهم الأعياد المسيحية، ويرمز إلى قيام يسوع من قبره، حسب رواية العهد الجديد، وهو أساس الاحتفال بالمسيحية، حيث ينقطع الأقباط خلال فترة الصوم الكبير عن تناول الدواجن واللحوم والأسماك، وتصوم الكنيسة هذا الصوم تمثلا بالسيد المسيح الذي صامه لمدة 40 يوماً وليلة

موعد الاحتفال بعيد القيامة  المجيد 2024

هي عيد القيامة يوم عمل أم إجازة رسمية؟

وفي بيان مجلس الوزراء الخاص بـ الاجازات الرسمية 2024، لم يتحدد يوم عيد القيامة ضمن العطلات الرسمية، ما يعني أنه يوم عمل كامل للموظفين المسلمين.

وتمنح الدولة الموظفين الأقباط عطلة رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات المهمة والخاصة بهم مثل عيد القيامة، لذلك يعد يوم الأحد إجازة مدفوعة الأجر للأقباط فقط.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو ليوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.

جدول الإجازات المتبقية للعام الحالى 2024:

يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري إجازة عيد تحرير سيناء.

-يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

-يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

-يوم الإثنين 17 يونيو وحتى يوم الأربعاء 20 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

-يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 إجازة ثورة يونيو 2024.

-يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 إجازة رأس السنة الهجرية.

-يوم الإثنين الموافق 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.

-يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة ثورة يوليو.

-يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1937.

موعد عيد القيامة مغربية الكنيسة الأرثوذكسية

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