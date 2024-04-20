الأنبا باخوم يزور كنيسة العذراء والأم تريزا ويختتم رياضة الصوم الأربعينى فى عزبة النخل

تفقد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لـ شئون الإيبارشية البطريركية، الأحوال الرعوية لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، مختتمًا الرياضة الفصحية للصوم الأربعيني المقدس بالرعية، بمشاركة وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.

تفاصيل الزيارة

بدأت الزيارة بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا باخوم، بمشاركة الأب يوحنا، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، ناقلًا في بدايتها سلام وبركة غبطة بطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وتأمل الأب المطران في كلمته الروحية حول "لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض"، مؤكدًا أهمية أن نثق في الرب، ومشيئته، وأن أسمح لنفسي بالإضغاء إلى الله، لمعرفة مشروعه في حياتنا.

وعقب القداس الإلهي تفقد نيافة الأنبا باخوم بعض من أنشطة الكنيسة خلال عملها، منها: خدمة التربية الدينية، والعديد من الاجتماعات بالكنيسة.

وخلال جميع الزيارات شكر النائب البطريركي الأب يوحنا سعد، وجميع الخدام، من أجل مجهوداتهم المبذولة، مشجعًا إياهم على التفاني في الخدمة.

الجدير بالذكر أن الرياضة الفصحية بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، لهذا العام، كانت قد أقيمت بالتزامن مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في الفترة من الرابع عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث دارت حول "الصلاة الربانية'.

شارك في الرياضة الروحية الأب جوفاني قاصد، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، الذي تحدث حول "مقدمة الصلاة الربانية"، ثم الأب مينا مسعود، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور حول "ليأتي ملكوتك".

كذلك، ألقى القمص فرنسيس مراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر، تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "ليتقدس اسمك"، كما تكلم الأب عماد كميل، نائب راعي كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة في عظته حول "لا تدخلنا في تجربة".

وتحدث الأب أنطونيوس فايز عن "اغفر لنا كما نغفر نحن أيضًا". واختتمت الرياضة مع نياقة الأنبا باخوم، الذي تحدث حول "لتكن مشيئتك".