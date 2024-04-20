أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الأسبوع السادس للصوم

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار اليومين الماضيين، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الأسبوع السادس من الصوم الكبير 2024، إذ احتضن دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط ثاني احتفالات توزيع كؤوس ودروع مهرجان الكرازة المرقسية للفائزين بالمراكز الأولى لعام ٢٠٢٣، وتضمنت ٥٠٠ كأس ودرع للفائزين من ١٧ إيبارشية من الصعيد.

حضر الاحتفالية من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية المضيفة، نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، أصحاب النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا رافائيل الاسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بأسيوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح.

كما حضر الاحتفالية الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان في الإيبارشيات المحتفل بها، وهي ايبارشيات: بني مزار والبهنسا، مطاي، شرق المنيا، المنيا، أبوقرقاص، ملوي وأنصنا والأشمونين، دير مواس ودلجا، ديروط وصنبو، القوصية ومير، أبنوب والفتح، منفلوط - رزقة دير المحرق - أسيوط - أبوتيج وصدفا والغنايم، طما، طهطا وجهينة، الوادى الجديد.

من جهته، صلى الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، قداس أحد المخلع (الأحد الخامس من الصوم الكبير) في كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين، ضمن الزيارة الرعوية السنوية لنيافته للساحل الشمالي خلال فترة الصوم الكبير، ودشن أثناء القداس أواني الخدمة للصلاة على المذابح المختلفة بالساحل الشمالي.

وزار الأنبا باخوميوس، الإثنين الماضي، كنيسة السيدة العذراء والشهيدين مار جرجس والأمير تادرس الشطبي بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة.

كما أقيم مساء أول الخميس، طقس تجليس نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، بمشاركة ٢٧ من أحبار الكنيسة، وممثلي قيادات محافظة المنيا ومركز ومدينة بني مزار، وعدد من نواب البرلمان، وأعداد كبيرة من محبي الدير.

شارك في صلوات التجليس من الآباء المطارنة أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا اندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، والأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، والأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.