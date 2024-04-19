الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس لاون التاسع

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس لاون التاسع البابا، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه وفقًا الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، والذي قاال إن البابا لاون التاسع هو أحد الوجوه الأكثر نقاوةً وصفاء في تاريخ البابوية والتاريخ العالمي.

أبرز المعلومات عن البابا لاون التاسع

ولد برُونُون كونت إيغيشايم-داغسبورغ في 21 يونية 1002م، والديه هم الكونت هيو الرابع من نوردغاو وهايلويغ من دابو، وكان من مواليد إيجيسهايم في الألزاس العليا (الألزاس الحالية في فرنسا)وهي أرض تأرجحت بين فرنسا وألمانيا على مر القرون.



انحدر برونون مع والديه من سلالة من كبار الولاة الذين تولوا الوظائف الحكومية لأجيال عديدة. وقد عُهد به وهو في سن الخامسة من عمره إلى أسقف تول برتولد، الذي كان يرعى مدارس مزدهرة كان يرتادها في ذلك الوقت تلاميذ ينتمون إلى طبقة النبلاء.



درس بجد بصحبة ابن عمه أدالبيرون، أسقف ميتز المستقبلي، وحتى في هذه السن المبكرة كان يمكن للمرء أن يخمن بالفعل أنه سيصبح كاتبًا ولاهوتيًا ولاهوتيًا وعالم كنسي وموسيقيًا جيدًا، في عام 1017، أصبح برونو كاهنًا في كنيسة القديس ستيفن في تول.



وفي عام 1024، توفي الإمبراطور هنري الثاني، واعتلى العرش مكانه ابن عم آخر لبرونون، هو كونراد الثاني، الذي أُرسل إليه ليقدم نفسه لممارسة الشؤون العامة، حيث شغل منصب كاهن.



ثم جاءت إحدى الحروب المعتادة التي كانت الإمبراطورية منخرطة فيها في ذلك الوقت، وكانت هذه المرة في إيطاليا؛ وكان على أسقف تول القديم، وهو من أتباع الإمبراطور، أن يجهز فرقة من الجنود، ونظرًا لتأخر سنه فقد أسندت القيادة إلى برونوني.

مشاركته في الحرب



وجد الكاهن الشاب نفسه في تلك السنوات 1025 - 1026 يخدم أسقفه وإمبراطوره على رأس الفرسان الجرمانيين الذين كانوا يعملون في سهول لومبارديا، وكان هذا يشكل استحقاقًا أكيدًا للوصول إلى الأسقفية (سيظهر الصراع من أجل التنصيب بعد 40 عامًا).

في أبريل 1026 توفي أسقف تول وشرع إكليروس الأبرشية كالعادة في انتخاب خليفة له بتعيين الشماس الشاب؛ ربما أيضًا لتملق قريبه الإمبراطور؛ وافق كونراد الثاني وتم التكريس في 9 سبتمبر 1027م.



دامت أسقفيته حوالي 25 سنة. لا توجد روايات كثيرة عن عمله الأسقفي؛ على العكس، من المعروف أنه أعطى دفعة قوية للحياة الرهبانية، وأصلح ووافق وشجع على تأسيس الأديرة في أماكن مختلفة في الأبرشية.



وبصفته أسقفًا تابعًا، كان عليه أن يدافع عن نفسه ضد النهب الذي قام به أحد الأسياد المجاورين، فنظم حملة تأديبية انتهت بالفشل، بسبب التعزيزات التي تدفقت لصالح المربع.

كان مستشارًا مصغيًا للإمبراطورين كونراد الثاني وهنري الثالث، وكان حازمًا في مختلف المواقف، مؤكدًا على استقلاليته كأسقف وكاهن إلى جانب ولائه للإمبراطور.

ترشيحه للبابوية

