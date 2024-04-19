الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس لاون التاسع
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس لاون التاسع البابا، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه وفقًا الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، والذي قاال إن البابا لاون التاسع هو أحد الوجوه الأكثر نقاوةً وصفاء في تاريخ البابوية والتاريخ العالمي.
أبرز المعلومات عن البابا لاون التاسع
- ولد برُونُون كونت إيغيشايم-داغسبورغ في 21 يونية 1002م، والديه هم الكونت هيو الرابع من نوردغاو وهايلويغ من دابو، وكان من مواليد إيجيسهايم في الألزاس العليا (الألزاس الحالية في فرنسا)وهي أرض تأرجحت بين فرنسا وألمانيا على مر القرون.
- انحدر برونون مع والديه من سلالة من كبار الولاة الذين تولوا الوظائف الحكومية لأجيال عديدة. وقد عُهد به وهو في سن الخامسة من عمره إلى أسقف تول برتولد، الذي كان يرعى مدارس مزدهرة كان يرتادها في ذلك الوقت تلاميذ ينتمون إلى طبقة النبلاء.
- درس بجد بصحبة ابن عمه أدالبيرون، أسقف ميتز المستقبلي، وحتى في هذه السن المبكرة كان يمكن للمرء أن يخمن بالفعل أنه سيصبح كاتبًا ولاهوتيًا ولاهوتيًا وعالم كنسي وموسيقيًا جيدًا، في عام 1017، أصبح برونو كاهنًا في كنيسة القديس ستيفن في تول.
- وفي عام 1024، توفي الإمبراطور هنري الثاني، واعتلى العرش مكانه ابن عم آخر لبرونون، هو كونراد الثاني، الذي أُرسل إليه ليقدم نفسه لممارسة الشؤون العامة، حيث شغل منصب كاهن.
- ثم جاءت إحدى الحروب المعتادة التي كانت الإمبراطورية منخرطة فيها في ذلك الوقت، وكانت هذه المرة في إيطاليا؛ وكان على أسقف تول القديم، وهو من أتباع الإمبراطور، أن يجهز فرقة من الجنود، ونظرًا لتأخر سنه فقد أسندت القيادة إلى برونوني.
مشاركته في الحرب
- وجد الكاهن الشاب نفسه في تلك السنوات 1025 - 1026 يخدم أسقفه وإمبراطوره على رأس الفرسان الجرمانيين الذين كانوا يعملون في سهول لومبارديا، وكان هذا يشكل استحقاقًا أكيدًا للوصول إلى الأسقفية (سيظهر الصراع من أجل التنصيب بعد 40 عامًا).
- في أبريل 1026 توفي أسقف تول وشرع إكليروس الأبرشية كالعادة في انتخاب خليفة له بتعيين الشماس الشاب؛ ربما أيضًا لتملق قريبه الإمبراطور؛ وافق كونراد الثاني وتم التكريس في 9 سبتمبر 1027م.
- دامت أسقفيته حوالي 25 سنة. لا توجد روايات كثيرة عن عمله الأسقفي؛ على العكس، من المعروف أنه أعطى دفعة قوية للحياة الرهبانية، وأصلح ووافق وشجع على تأسيس الأديرة في أماكن مختلفة في الأبرشية.
- وبصفته أسقفًا تابعًا، كان عليه أن يدافع عن نفسه ضد النهب الذي قام به أحد الأسياد المجاورين، فنظم حملة تأديبية انتهت بالفشل، بسبب التعزيزات التي تدفقت لصالح المربع.
- كان مستشارًا مصغيًا للإمبراطورين كونراد الثاني وهنري الثالث، وكان حازمًا في مختلف المواقف، مؤكدًا على استقلاليته كأسقف وكاهن إلى جانب ولائه للإمبراطور.
ترشيحه للبابوية
- في عام 1048، توفي البابا داماسوس الثاني في روما، وكان على الإمبراطور هنري الثالث أن يرشح خليفته للمرة الثالثة، كما كان يفعل منذ فترة، فوقع اختياره على أسقف تول برونوني الذي كان مترددًا وحاول بكل الطرق تجنب ذلك، لكن إصرار هنري الثالث كان له الفضل في ذلك، فقبل برونون أخيرًا، ولكن بشرط أن يوافق الإكليروس والشعب الروماني على هذا الاختيار من خارج المدينة، وبذلك تحول هذا الانتخاب التعسفي إلى انتخاب شبه نظامي.
- بعد أن أمضى عيد الميلاد في تول، سلك الطريق إلى روما مرتديًا ملابس الحج، وهكذا دخل المدينة الخالدة حافي القدمين، ورحب به الجميع، وتوج في 12 فبراير 1049 متخذًا اسم ليو التاسع، وكان عمره 47 سنة
- جاء معه إلى روما مجموعة من المعاونين الذين تم اختيارهم بعناية من اللورين الذين سبق أن عملوا معه في أبرشية تول.
- شرع بنشاط في إدارة المهام التي أوكلها إليه المنصب، وعقد مجمعًا في روما بعد شهرين فقط، دون استشارة الإمبراطور، لمعالجة المشاكل العامة مثل السيمونية، وكان متصلبًا مع الأساقفة المذنبين في ذلك، واستبدل العديد منهم.
- لكن الفكرة الأكثر عبقرية التي كانت لدى البابا ليو التاسع كانت القيام بسلسلة من الرحلات عبر أوروبا لعقد المجامع والسينودس والمجامع التي كانت قراراتها التي اتخذت بحضور المعنيين بالأمر أكثر أهمية من تلك التي كانت في روما البعيدة.
- منذ مايو 1049 كان في بافيا، ثم عبر جبال الألب وذهب إلى سكسونيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، وأقام في تول وريمس حيث كرّس كنيسة القديس. ريميجيوس وعقد مجمعًا آخر ضد السيمونية الناتجة عن بيع المناصب الكنسية، وبعد خمسة عشر يومًا عقد مجمعًا آخر في ماينز بألمانيا بحضور الإمبراطور هنري الثالث و40 أسقفًا من الأبرشيات، وهنا بالإضافة إلى إدانة السيمونية كان عليه أن يعالج مسألة المحظية وحتى زواج الكهنة وكبار رجال الدين.
- عاد إلى روما عن طريق الألزاس وسويسرا، ليغادر مرة أخرى عام 1050 إلى جنوب إيطاليا بمجمع في سيبونتو في غارغانو، وعقد مجامع أخرى في روما وفلورنسا وفرتشيلي، وكان موضوعها الرئيسي هو السيمونية، آفة الكنيسة الحقيقية في ذلك الوقت، وكذلك فحص عقيدة اللاهوتي الفرنسي بيرنغار؛ وفي أكتوبر، في 1050 أيضًا، عاد إلى تول في لورين حيث شرع في ترجمة جسد القديس جيرارد؛ وزار الألزاس وراينلاند والسويد.
- وفي السنتين التاليتين، 1051 و1052، انشغل في السنوات التالية 1051 و1052، بالسفر في إيطاليا، وخاصة إلى الجنوب لأسباب سياسية، فزاره ساليرنو وبنيفينتو في كل صيف. وفي عام 1052 كان في المجر لإعادة السلام بين الملك أندرو والإمبراطور؛ وزار مدنًا أخرى في ألمانيا، وفي عودته توقف في مانتوا حيث عقد مجمعًا ضد السيمونية والمحظية، لكنه انتهى نهاية سيئة، واندلعت حوادث سقط فيها العديد من الجرحى، وعاد البابا إلى روما بفشل ذريع.
- قام بحرمان ميخائيل سيرولاريوس الذي أحدث انشقاق الكنيسة اليونانية عن الكنيسة اللاتينية؛ في مايو 1053 كان عليه أن يواجه في صدام عسكري النورمانديين الذين أرادوا رغم مسيحيتهم أن يمدوا سلطانهم بين نابولي وكابوا، وكان على ليو التاسع بصفته حاكم بينيفنتو، وهي مدينة منحها له الإمبراطور، أن يواجههم بقوات قليلة، وكانت الهزيمة وفي المساء أُخذ أسيرًا وأُحضر إلى بينيفنتو حيث احتجز لأكثر من ثمانية أشهر; وفي النهاية أطلق النورمانديون سراحه بعد أن نال كل ما طلبوه؛ ولكنه لم يكن الآن إلا رجلًا مريضًا جدًا، وكاد يموت في هذه الأثناء، فواجه الرحلة ووصل إلى روما دون أن يتعافى وفي 19 أبريل 1054 توفي في منزل بالقرب من القديس بطرس. بطرس، وكان قد حكم خمس سنوات شديدة على العرش البابوي.
- في عام 1087، عندما رأى الشفاءات العديدة التي كانت تحدث على قبره أمر البابا فيكتور الثالث بنقل جثمانه إلى كنيسة القديس بطرس. تحتفل به روما و"علم الشهداء الروماني" في 19 أبريل.