الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في4 مايو 2024، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
ويشارك في قداس العيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.
الأعياد المسيحية والأصوام المتبقية في عام 2024
- ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740
- سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740
- احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740
شهر مايو
- خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740
- الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740
- سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740
- عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740
- شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740
- احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 1740
شهر يونيو
- عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740
- عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740
- حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740
- بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
شهر يوليو
- عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740
شهر اغسطس
- بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740
- عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740
- عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740
شهر سبتمبر
- النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741
- تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741
نوفمبر.
- بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741
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