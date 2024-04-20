السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024

كنيسة
كنيسة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في4 مايو 2024، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في قداس العيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

 الأعياد المسيحية والأصوام المتبقية في عام 2024 

  • ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740
     
  • سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740
     
  • احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740
     

شهر مايو

  • خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740
     
  • الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740
     
  • سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740
     
  • عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740
     
  • شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740
     
  • احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 1740
     

شهر يونيو

  • عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740
     
  • عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740
     
  • حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740
     
  • بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
     

شهر يوليو

  • عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740

 

شهر اغسطس

  • بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740
     
  • عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740
     
  • عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740

 

شهر سبتمبر 

  • النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741
     
  • تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741
    نوفمبر.
  • بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741

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