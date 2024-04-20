الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في4 مايو 2024، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في قداس العيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

الأعياد المسيحية والأصوام المتبقية في عام 2024

ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740



سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740



احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740



شهر مايو

خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740



الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740



سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740



عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740



شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740



احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 1740



شهر يونيو

عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740



عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740



حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740



بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740



شهر يوليو

عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740

شهر اغسطس

بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740



عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740



عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740

شهر سب تمبر

النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741



تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741

نوفمبر.

نوفمبر. بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741

اقرأ أيضا

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2024

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى 2024 بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة

جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات طلاب 3 إعدادي بمحافظة الشرقية 2024