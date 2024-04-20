السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بشائر سارة للأقباط.. استثناء الكنائس من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال عيد القيامة وأسبوع الآلام

المستشار محمد الحصمانى
المستشار محمد الحصمانى

صرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف  تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التى تشهد احتفال الأخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد.

كما سيتم وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال احتفالات أسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

 احتفالات أسبوع الآلام

txt

جداول تخفيف الأحمال بالدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية

txt

خطة تخفيف الأحمال.. جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية

وفى هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنيًا دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، فى مختلف المجالات.

تخفيف الأحمال الكهربائية أسبوع الآلام وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال رئاسة مجلس الوزراء المعدنية

مواد متعلقة

12 موقعًا على أجندة مدبولى فى جولته ببورسعيد ودمياط

خطة تخفيف الأحمال.. جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية

جداول تخفيف الأحمال بالدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية

الأكثر قراءة

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

زيارة رئيس الوزراء مصنع بيراميدز ببورسعيد.. خطوة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصنيع الإطارات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

دموع فى قاعة المحكمة.. جريمة بشعة تهز قرية كحك بحرى

عاجل| إصابة 16 مواطنًا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة- الفيوم" (أسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين