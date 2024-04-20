السبت 20 أبريل 2024
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الكرازة

الأنبا ميخائيل يشارك فى المؤتمر الدولى الثامن للصحة النفسية

الأنبا ميخائيل أسقف
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان

شارك نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة، مقرر لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس، في المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية الذي نظمته وزارة الصحة والسكان، في مكتبة الإسكندرية بمشاركة الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، وافتتحه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأول.

وأشادت الدكتورة مِنَن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بوزارة الصحة، بالشراكة بين الوزارة والكنيسة القبطية في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

حضر المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل، الأب القس موسى فتحي سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والمهندسة إيزيس أمين، عضو اللجنة.

 

كما استقبل نيافة الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، في مقر المطرانية بشرم الشيخ، أمس، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أ. ح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقهما وفد من وزارة الأوقاف والمحافظة.

تأتي هذه الزيارة للاطمئنان على صحة نيافة الأنبا أبوللو عقب العملية الجراحية التي أجريت له بنجاح مؤخرًا.

رسامة شمامسة لكنيسة "أولا نصير" بسوهاج

ومن جهته صلى نيافة الأنبا باخوم، مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، القداس الإلهي أمس في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بمقر المطرانية بسوهاج، وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته ٤٢ من أبناء كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية أولاد نصير شمامسة برتبة "إبصالتس" للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة المطرانية، والشعب، وأسر الشمامسة الجدد.
 وتصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام".

وتصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام".

نهاية الصوم الأربعيني

وتعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهى الصوم الأربعينى المقدس، حيث سبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم، مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما في أيام الصوم المقدس.

الانبا ميخائيل اسقف حلوان والمعصرة ر لجنة الصحة النفسية مكافحة الإدمان للصحة النفسية

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