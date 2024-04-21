مبادرة إنسانية.. أسقف نجع حمادي يشيد بقرار رئيس الوزراء بتخفيف الأحمال في أسبوع الآلام

أشاد الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بقرار رئيس الوزراء بوقف خطة تخفيف الأحمال خلال الاحتفالات بأسبوع الآلام.

وقال أسقف نجع حمادي في بيان له: إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء.

الدكتور مصطفى مدبولى، والسادة الوزراء المعنيين بالقرار الحكيم بوقف خطة تخفيف الأحمال للكهرباء خلال فترة الاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والإزدهار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبصلوات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

قرار رئيس الوزراء

وكان قد أشاد الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقرار رئيس الوزراء بوقف خطة تخفيف الأحمال خلال الاحتفالات بأسبوع الآلام.

وكان صرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التى تشهد احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

كما سيتم وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال احتفالات أسبوع الآلام، تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

وفى هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنيًا دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، فى مختلف المجالات.

أحد الشعانين

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين، ويليه أيام البصخة المقدسة الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد، وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح، فالجمعة العظيمة التي شهدت، حسب الاعتقاد المسيحي، محاكمة وصلب المسيح، ثم سبت النور.

وعقب انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين يحرص الأقباط دائمًا على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، لكون الأسبوع خاصًا بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام البصخة المقدّس التي تبدأ، مساء أحد الشعانين الذي يبدأ 28 أبريل، وتستمر حتى الخميس العهد.

ويبدأ الأقباط الاحتفال بأسبوع آلام السيد المسيح، وأحد الشعانين هو "أحد السعف أو أحد الشعانين"، وهو يوم "الأحد" السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس.