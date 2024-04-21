الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا باخوم في رياضة الصوم الأربعيني المقدس

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في رياضة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس، مساء أمس السبت.

شارك في الرياضة الروحية الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، حيث بدأ الصلاة بفقرة الترانيم الروحية، قدمها كورال الرعية. وفي كلمته، رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا باخوم، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "شهود القيامة يسوع المسيح".
 

 

وفي السياق ذاته التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ممثلات عن راهبات، اللواتي يخدمن بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

وأجرى الأب المطران حوارًا مفتوحًا مع الأخوات الراهبات، حيث اطمئن على أحوالهن المختلفة، مقدمًا لهن كلمات الشكر، لجميع مجهوداتهن المبذولة بالإيبارشية.

كذلك، تابع صاحب النيافة جميع الخدمات، التي تقدمها الأخوات الراهبات، داخل كنائس الإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة، خلال الفترة المقبلة.
 

 

وكان المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ترأس صلاة النوم الصغرى، وقانون الأكاثستوس المعروف (بصلاة المدائح) المجمعة والأخيرة لعام ٢٠٢٤، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر

شارك في الصلاة الأرشمندريت بيو فرح، راعي الكاتدرائية، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والإكسرخوس، جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان.

شارك أيضًا كهنة كنائس القاهرة، بحضور الجوقات المتجمعة، من مختلف الرعايا، وشعب مختلف الكنائس من مصر، وعدد من أفراد رعية السودان. وألقى سيادة المطران العظة الروحية بعنوان "مريم العليقة المشتعلة".

 

 

 

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم النائب البطريركى رياضة الصوم الأربعيني

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