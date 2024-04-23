ختام دورة للمقبلين على الزواج بالمنصورة.. أبرز فعاليات الكنيسة أمس

شهدت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات قبيل احتفالاتها بأسبوع الألام وأحد الشعانين، والذي تبدأ يوم الأحد 28 أبريل 2024.

ووزع نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، أمس شهادات إتمام دورة المقبلين على الزواج، والتي اختتمت في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة.

الأنبا رويس يزور عمدة "سيبالاي" بالفلبين

كما زار نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، ماريا چينا ليزارس عمدة مدينة سيبالاي في دولة الفلبين، وقدم نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإيمانها وتاريخها ووجودها وأنشطتها بالفلبين، وعرض أنشطة الكنيسة الروحية والاجتماعية والصحية والتوعوية للمرأة والشباب والأطفال مثل القوافل الصحية والتوعوية وبرامج تمكين المرأة والأنشطة التوعوية للشباب عن التدخين والمخدرات والحمل المبكر وغير ذلك.

فيما عبرت عمدة سيبالاي عن سعادتها بالكنيسة وأنشطتها في المدينة وأبدت موافقتها على الحضور والمشاركة في أنشطة جمعية "Light For All - LFA" (النور للجميع) التابعة للكنيسة هناك، في الشهور المقبلة.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية موجودة في مانيلا، كيزون سيتي، بالإضافة إلى مدينتَي تاكلوبان وسيبالاي، وتقوم بهذه الأنشطة من خلال الجمعية التي أسستها في الفلبين وهي “Light for All Foundation” منذ عام ٢٠١١، بالإضافة إلى الملجأ التابع لها في مانيلا منذ عدة أعوام.

رافق نيافة الأنبا رويس في الزيارة الدكتور سليمان جرجس ممثل جمعية "Light for All".

وعلى صعيد أخر، استقبل المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، تشكيلة كبيره ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

وأعرب مدير الديوان البابوي عن شكره وتقديره للأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها كل أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.

ومن المقرر أن تتواجد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الإثنين.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتحت أكبر معرض على مستوي الجمهوريه لبيع السلع والمنتجات الغذائيه للمواطنين بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين 20% و50% ما جعل المعرض يلاقي رواجًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وثَمَّنَ قداسه البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال الهام، معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.